El entrenador Pedro Troglio se fue de Banfield tras poco más de un año y medio y, con el vencimiento de su contrato a fin de año, recalará en Atlético Tucumán.

El director técnico de 61 años ya llegó a un acuerdo de palabra con la entidad Decana del fútbol tucumano y se haría cargo de la institución durante la temporada 2027, en la que arranca en una posición desfavorable frente al descenso.

Su paso por el club de la zona Sur del conurbano bonaerense dejó un saldo de 16 triunfos, 15 empates y 23 derrotas en 54 partidos, con un 38% de los puntos entre la última fecha del Torneo Apertura 2025 y la finalización del Clausura 2026.

Pedro Troglio deja a Banfield luego de un ciclo que fue de mayor a menor, en el que los mejores momentos se vivieron en la segunda mitad del año 2025 y cuyo 2026 se sostuvo a partir de una buena Copa Argentina, y ya acordó de palabra incorporarse a Atlético Tucumán.

El entrenador se hizo cargo del Taladro en la última fecha del Apertura 2025, con el club hundido en el último puesto de la tabla, y debutó con un triunfo por 3-1 ante Central Córdoba, que fue seguido por un Torneo Clausura destacable.

En el mismo, a pesar de cierta irregularidad, Banfield pudo sumar seis triunfos y pelear la clasificación a los playoffs hasta el último momento, aunque no la consiguió al empatar 1-1 ante el mencionado equipo santiagueño, en un duelo en el que estaba obligado a ganar.

Así, con un contrato que vence a fin de año y un atraso salarial que arrastró durante toda su etapa en el Taladro, Pedro Troglio comenzó a desligarse de Banfield y acordó su llegada a Atlético Tucumán, habiendo coincidido en los términos propuestos por ambas partes.

El Decano también fue semifinalista de la copa nacional y terminó el Clausura con 18 puntos, de la mano de Julio César Falcioni, aunque su posición en los promedios del año próximo es compleja: arrancará el año último, con 66 unidades.