¿Troglio se va de Banfield tras el partido en el Bosque?

El entrenador de Banfield, Pedro Troglio, presentó la renuncia en medio de los rumores que aseguran que desde la dirigencia de su club ya le buscan un reemplazo, durante una mala campaña en el torneo local.

La decisión no fue aceptada por el momento y se asegura que Troglio dirigirá el próximo partido, en el que deberá visitar a Gimnasia y tiene chances de ser su último encuentro al mando del club de la zona Sur del conurbano bonaerense.

El ex futbolista dirigió un total de 46 partidos y sumó el 40% de los puntos, con la llegada a la semifinal de la Copa Argentina como su mayor éxito, a pesar de no haber podido clasificar a los playoffs en ningún torneo local hasta el momento.

Pedro Troglio no atraviesa un buen momento al mando de Banfield, con un único triunfo en tiempo regular en los últimos nueve partidos, y llegó a presentar la renuncia a días de jugar una semifinal.

El entrenador habría recurrido a la renuncia para descomprimir, al enterarse de que la dirigencia del club albiverde, encabezada por el presidente Matías Mariotto, se encuentra en búsqueda de un reemplazo en caso de que los resultados no mejoren, con cierto disgusto entre dirigentes y miembros de la secretaría técnica ante la actualidad deportiva del club.

Además, entre los directivos del “Taladro” tampoco cayeron bien algunas de las últimas declaraciones del entrenador, que encontró excusas en la cruda realidad económica de la institución ante la falta de triunfos por el torneo local, contexto que complica cada vez más su permanencia en Primera División: Banfield está a 15 puntos del descenso por tabla anual en la temporada actual y arrancará el año próximo anteúltimo en los promedios.

De todas formas, Matías Mariotto decidió no aceptar la dimisión de su DT y le dará, como mínimo, un partido más, con la posibilidad de enfrentar a Gimnasia el próximo sábado desdelas 14:30 en el Bosque.