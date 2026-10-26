Troncoso y su sentir ante el debut: “Fue la mejor tarde de mi vida”

Cuando se levantó el cartel con su número 34, miles de sensaciones habrán pasado por el cuerpo de Leonel Troncoso. El 23 de octubre de 2026 marcó su debut en Primera División y esos tres minutos -más otros tres adicionados por el árbitro- condensan todo el esfuerzo individual y familiar de una vida en el fútbol infanto-juvenil.

“Todo sacrificio tiene su recompensa. El sueño de aquel niño hoy se hace realidad, da comienzo a la mejor parte de esta historia. Fue la mejor tarde de mi vida”, escribió el juvenil de 20 años en sus redes sociales, con una imagen del niño que fue en una cancha de fútbol infantil.

Enganche con muy buen remate, figura de la Reserva, Leonel Troncoso firmará su primer contrato profesional a fin de año. En la final de 2025, le hizo un golazo a Boca para llevar el torneo a una definición por penales. En 2026, lleva jugados 24 partidos en el Selectivo con 5 goles convertidos.

El volante es -sin dudas- una de las apuestas para la temporada próxima y la clasificación a la competencia internacional le abriría la puerta a la chance de sumar minutos.

Lali Esquivel y Olivera, libres

AFA confirmó la libertad de acción por falta de pago de las futbolistas albiazules Marilyn Esquivel y Sofía Olivera. A causa del atraso salarial, ambas solicitaron quedarse con la ficha y el ente rector del fútbol argentino les dio la razón, meses después de que Eliana Stábile eligiera el mismo camino que terminó con la jugadora de la Selección en Talleres de Córdoba.