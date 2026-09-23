Tuculet es baja ante SIC

El apertura de Los Tilos, Joaquín Tuculet, sufrió la fractura de una costilla y la fisura de otra, lo que confirma de manera oficial que será baja frente al SIC, en el partido clave que tendrá el equipo de barrio Obrero en su lucha por meterse en las semifinales del Top 14 de la URBA.

La lesión del exjugador de Los Pumas se produjo a raíz de un durísimo golpe que recibió en el encuentro frente a Belgrano, hace casi dos semanas. Debido al tiempo estimado de recuperación para este tipo de traumatismos óseos, el estratega del equipo platense no podrá formar parte del importante compromiso del certamen de la URBA.

El golpe se produjo por un fuerte tackle a destiempo del tercera línea Marrón Julián Rebussone quien luego de ser analizado por imágenes de la TV fue expulsado del partido.