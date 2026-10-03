U. de Olmos defiende el liderazgo ante Alianza

Unidos de Olmos, puntero con 16 unidades, recibe esta tarde desde las 16, en 184 entre 43 y 44, a Nueva Alianza, en uno de los partidos destacados de la segunda fecha del torneo Clausura, la que había sido suspendida oportunamente a raíz de las inclemencias del tiempo.

En tanto que el escolta, Brandsen (15), espera en 52 y 161 a San Lorenzo, sexto en las posiciones con 11 unidades, pero aún con dos partidos menos (Peñarol y Polideportivo Gonnet).

Mientras que los terceros, ADIP y Las Malvinas (ambos con 14), jugarán de local ante CRISFA y Peñarol, respectivamente. La jornada se completa con Fomento vs. CF. Gonnet (58 y 132); Estrella vs. CRIBA (610 entre 12 y 13); Everton vs. For Ever (7 y 629) y CC. Tolosano vs. Alumni (528 bis y 115).

TRICOLORES VA POR MÁS

Por el torneo de Primera B, Tricolores, líder con 19 puntos, buscará esta tarde consolidarse en lo más alto de la tabla, cuando a las 16 reciba en 648 y 1, a Porteño.

En tanto que Villa Montoro, escolta con 16, espera en 96 y 118 a la Comunidad Rural. Los demás partidos: 5 de Mayo vs. Romerense (Quintana y Uruguay, Ensenada); Expreso Rojo vs. CF. Ringuelet (515 y 207); Argentino (J) vs. Asociación Iris (18 y 460); Villa Lenci vs. La Plata FC (21 y 78); Curuzú Cuatiá vs. Defensores (CB) (411 y 21A) y Talleres vs. San Martín (LH) (66 y 174).