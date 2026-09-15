Ulises Cazau: se bañó de bronce en aguas de la natación

Ulises Cazau se colgó la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El nadador platense ocupó el tercer puesto de la prueba de 50 metros mariposa, durante la jornada de dicho evento que se nutre de distintas disciplinas deportivas.

En principio, Cazau -representante del Club Montego de La Plata- y el otro argentino Santiago Grassi asomaban como los favoritos de la competencia, ya en la mañana en las series habían hecho los mejores tiempos.

En esta prueba, que es por sus características muy explosiva, terminó sorprendiendo el nadador venezolano Jorge Otaiza que concluyó ganando los 50 metros de Mariposa, dejando por detrás al experimentado Grassi (29 años) y Cazau, que compartió el tercer puesto del podio con el colombiano Emiliano Calle.

El venezolano Otaiza, que corrió por el andarivel uno de la pileta del complejo Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario, fue la sorpresa de la prueba, donde no se puede especular, ya que potencia y bracear hasta el otro lado de la piscina.

Otaiza marcó un tiempo de 23s60 para completar los 50 metros y colgarse la medalla dorada; mientras que Grassi (santafesino, que en pocos días estará cumpliendo 30 años y está desempeñando desde hace tiempo en Estados Unidos) concluyó en el segundo lugar con un registro de 23s62 con lo que aportó una presea plateada para el medallero argentino de estos Juegos Suramericanos.

En lo que tiene que ver con Ulizes Cazau se dio algo que no suele darse en la natación, ya que empató en la tercera ubicación con el colombiano Emiliano Calle como consecuencia que el cronómetro se detuvo en 23s84 para ambos nadadores.

Luego de la competencia, Ulises Cazau dialogó con EL DIA expresando que “la previa (a la carrera) estuvo muy interesante. Llegar y que todo el público se encuentre alentando a todo el equipo estuvo muy bueno.

Al respecto, el nadador platense comentó que “las sensaciones puntuales se me pasaron muy rápido. Así que no las tengo. Los 50 metros es una prueba muy explosiva. En lo particular me gusta más la de 100, pero esta prueba se disfruta mucho. Tenemos una marca que está a la altura y la sabemos llevar en estos torneos”.

En ese marco, Cazau habló sobre su performance en la competencia sudamericana. “Cero estrategia. Es tirarse, agarrarse del agua y tratar de tocar la pared lo antes posible. El Profe (Maxi Marini) y la familia están muy cerca lo que es un lujo que nos podemos dar. Es un torneo muy a favor de Argentina. La pileta está rapidísima y muy bien iluminada. Se siente en el ambiente una energía distinta”, agregó el espigado representante del Club Montego de nuestra ciudad.

Por último añadió que “en La Plata siempre está el aguante de los chicos de Los Tilos y ADN Montego. También estoy entrenando en la pileta de Avellaneda que me dejan ese espacio y lo usamos un montón para entrenar en pileta larga”, cerró.

En lo que tiene que ver con el otro representante de nuestra ciudad, Máximo Aguilar cumplió una buena actuación en la prueba de 200 metros libres, ya que culminó en el quinto puesto con 1m51s40. El representante de Estudiantes que venía de ganar la medalla de bronce en la posta 4x200 con el equipo argentino.