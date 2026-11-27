Estudiantes tuvo su último entrenamiento antes de la gran final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. En Montevideo, el plantel que conduce Alexander Medina completó este viernes a la mañana los trabajos preparatorios en el predio de Montevideo City Torque y dejó atrás la etapa de ensayos para enfocarse definitivamente en el partido que puede darle la quinta conquista continental al club.

Las imágenes de la práctica, a las que accedió el equipo de EL DÍA y LA REDONDA durante 15 minutos como el resto de la prensa, mostraron un ambiente distendido, con sonrisas, bromas y confianza entre los futbolistas. A pesar de la importancia de lo que está en juego, el grupo se mostró unido y con buenas sensaciones en la previa de una de las citas más importantes de los últimos años para la institución albirroja.

El cuerpo técnico aprovechó la última jornada para terminar de ajustar cuestiones tácticas y definir los nombres que saldrán desde el arranque en el Estadio Centenario. La principal incógnita pasa por el reemplazante de Baltasar Rodríguez, expulsado en la semifinal de vuelta ante Flamengo y, por lo tanto, imposibilitado de disputar la definición.

En ese escenario, Fabricio Pérez aparece como el principal candidato para ocupar su lugar. El juvenil fue una de las alternativas más utilizadas por el Cacique durante los ensayos y corre con ventaja para integrar el mediocampo junto a Ezequiel Piovi y Alexis Castro.

De todas maneras, Gastón Benedetti también es una posibilidad. El entrenador probó su inclusión para modificar el esquema y darle mayor solidez defensiva al equipo, con una línea de cinco futbolistas en el fondo. Se trata de una variante que podría utilizar desde el comienzo o durante el desarrollo del encuentro, dependiendo de las circunstancias.

Con las últimas pruebas realizadas en territorio uruguayo, Estudiantes podría formar con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Marcos Rojo; Fabricio Pérez o Gastón Benedetti, Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

Otra de las noticias positivas para Medina es la evolución de Joaquín Correa. El delantero logró entrenarse a la par de sus compañeros después de la lesión muscular que sufrió ante Flamengo y estará disponible como alternativa, aunque la tendencia es que comience el partido desde el banco de suplentes.