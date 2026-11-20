El jueves 4 de agosto de 2005 Estudiantes jugó un partido amistoso contra Palmeiras en La Plata. Rival simbólico porque había sido a quien había derrotado en la final de la Copa Libertadores de 1968, en el que fue el único antecedente oficial. El de esa noche fue, también, la última vez que se vieron las caras.

Ese partido fue un homenaje y estuvo cargado de emoción porque en la previa los jugadores campeónes en Montevideo pasearon por la cancha con la Copa en sus manos. Hubo muchisma nostalgia y más en épocas en las que el equipo no peleaba los primeros puestos sino todo lo contrario. Además se estrenó una camiseta alusiva a la fundación, con botones a modo de una vieja camisa.

El partido, que dentro de ocho días tendrá un nuevo capítulo mucho más picante, tuvo de todo y no fue una fiesta Pincha ni mucho menos. Es más, el equipo terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Mariano Pavone y Fernando Ortiz. Además, Horacio Elizondo le hizo patear de nuevo el penal a Marcelo Carrusca y en segunda instancia se lo atajó el arquero. Hubo seis amonestados. El Pincha perdió 1-0 contra el Verdao en el viejo estadio, justo un día antes de la cena en la carpa montada en la cancha auxiliar.

El partido se peleó como si fuera por los puntos. La gente fue a ver una fiesta y terminó insultando al árbitro, que no quiso ser parte del aniversario. Otra vez dos colores, el verde y el rojo blanco enfrentados, como sucederá dentro de 8 días.

Fue el regreso oficial de José Luis Calderón y Agustín Alayes, el debut del Chapu Braña y el ingreso del pibe Fernández que prometía. Y fue el día que se despidió el Tucumano Krupoviesa para darle lugar desde Boca a Pablo Álvarez. Estudiantes, hace 21 años, jugó por última vez contra el rival que lo espera para “el partido de sus vidas”...