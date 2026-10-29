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Un club de Villa Elisa le ganó un juicio millonario a Racing por el pase de Carlos Alcaraz

Por Redacción

En las últimas horas, se confirmó que un club platense le ganó un juicio millonario a Racing por los derechos económicos derivados de la extensión contractual de Carlos Alcaraz. Se trata del Centro de Fomento Cultural, Social y Deportivo Curuzú Cuatiá – ubicado en Villa Elisa – que recibió esta semana más de 30 millones de pesos.

“El Centro de Fomento Cultural, Social y Deportivo Curuzú Cuatiá informa a sus socios, socias y a toda la comunidad rojiverde que la conforma que, oportunamente, se interpuso una demanda judicial contra Racing Club en reclamo de los derechos económicos derivados de la extensión contractual del jugador Carlos Alcaraz Duran”, explicaron en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, el club platense explicó con detalles el reclamo presentado por la institución al Juzgado Civil y Comercial N°20 de La Plata. En primera instancia, la Justicia aceptó el reclamo planteado y más tarde apeló el criterio de cómputo de los intereses, donde también obtuvo una resolución favorable de la Cámara de Apelación y Garantías.

Como resultado de este proceso judicial, esta semana, Curuzú Cuatiá logró percibir la suma total de $33.624.565,75. El capital fue de $3.375.464,22, mientras que los intereses fueron $30.249.101,53.

“Este resultado representa un importante reconocimiento a los derechos de la institución y pone de manifiesto la importancia de defender responsablemente el patrimonio del Club. Agradecemos a quienes acompañaron y trabajaron para alcanzar este resultado que fortalece los recursos del Curu y contribuye a seguir creciendo”, sentenciaron en el comunicado.

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