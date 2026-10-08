Un diario inglés criticó la bandera de Malvinas que apareció en la despedida

La despedida de Lionel Messi de la Selección no solo tuvo repercusión en el país. La bandera de Malvinas que apareció en el Monumental antes del partido ante Benín generó críticas en Inglaterra, donde el diario The Sun puso el foco en la posibilidad de que la Argentina vuelva a ser sancionada por la FIFA.

El medio británico señaló que la Selección podría enfrentar una nueva medida disciplinaria después de que se desplegara una bandera con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” durante los momentos previos al encuentro. La bandera fue exhibida en el campo de juego y también estuvo presente durante la ceremonia del himno.

Uno de los protagonistas fue Fabio Santana, veterano de la Guerra de Malvinas, quien ingresó al terreno de juego con la bandera sobre sus hombros para participar del homenaje previo al partido. Después, integrantes del plantel argentino y Lionel Scaloni posaron junto a la bandera.

The Sun recordó que la Selección ya había recibido una importante multa por parte de la FIFA durante el Mundial. Según el medio británico, aquella sanción alcanzó los 300 mil dólares y estuvo relacionada con distintas infracciones, entre ellas manifestaciones de carácter no deportivo, mala conducta y acusaciones vinculadas a cánticos y gestos discriminatorios.

El diario también recordó un episodio ocurrido durante la Copa del Mundo, cuando una bandera con la misma reivindicación apareció después del partido entre Argentina e Inglaterra.