Un error grosero opacó el partido de Castillo

Dentro de las cinco modificaciones que dispuso Ariel Pereyra para el partido contra Huracán, la titularidad de Harlen Castillo se llevó la mayoría de las miradas. Y el arquero alternó algunas buenas atajadas con un error grosero en la previa del penal que el propio colombiano cometió, ya que dejó viva en la cancha una pelota que iba afuera o que debió tener otro tipo de resolución por parte del golero.

En la primera jugada de la noche, pasados los cuatro minutos, el arquero colombiano tuvo suerte. Dudaron los centrales y Blondel le puso una pelota bárbara a Facundo Waller, que ajustó el remate ante la salida apurada del golero y el remate del volante quemero dio en el palo izquierdo. Del centro de Ibáñez desde la izquierda llegó la primera pelota para el arquero, que embolsó sin problemas.

Castillo no salió en el primer centro que llegó desde una pelota quieta y Máximo Palazzo en el segundo palo remató desviado. Justamente, el dominio de Insfrán en el juego aéreo es uno de los cuestionamientos mayores al arquero formoseño.

Después, el colombiano le pegó mal en una salida desde el fondo, aunque la pelota llegó a un compañero. Y Castillo tuvo su primera buena atajada al tapar con el pie un remate de Waller. Castillo mostró molestias en una de sus rodillas, especialmente en la primera parte.

Parecía una noche tranquila pero Castillo tuvo más trabajo en el segundo tiempo. Salió al punto del penal para meter un buen puñetazo para rechazar un centro no demasiado alto promediando el complemento. Tuvo una gran atajada pasada la media hora, cuando con todo su cuerpo achicó el disparo al jugador que llegaba por el segundo palo para empujar la pelota al gol y tuvo algunas intervenciones de mérito, por ejemplo en una pelota que le picó antes y sacó al córner cuando el encuentro estaba 1 a 1.

El penal que cometió no es la nota discordante de su actuación, sino el error previo en una pelota alta -que dejó en la cancha cuando parecía que se iba- y terminó en una acción en la que todo Huracán pidió penal del arquero cuando fue abajo, antes de rechazar un remate al córner. El colombiano tomó del tobillo al jugador quemero y el VAR advirtió lo que Ramírez no había visto en la cancha.

Un partido con matices para Castillo, con errores y virtudes similares a los mostrados en partidos previos por Nelson Insfrán.