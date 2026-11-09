Flavio Briatore no ocultó su disconformidad tras el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El asesor ejecutivo de Alpine calificó como “decepcionante” el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en Interlagos, donde terminaron 13° y 14°, respectivamente, sin poder sumar puntos para la escudería francesa.

“Un final decepcionante para un fin de semana en el que, en general, hemos rendido por debajo de lo esperado”, expresó el italiano en su balance de la competencia, disputada bajo condiciones climáticas complicadas y con la lluvia como protagonista.

Sin embargo, más allá de las posiciones finales, Briatore puso el foco en una de las principales dificultades que tuvo Alpine durante el fin de semana: el comportamiento de los monoplazas sobre pista mojada.

“Está claro que tenemos trabajo por hacer para entender cómo sacar el máximo provecho del coche en condiciones de lluvia, ya que fue uno de nuestros puntos débiles este fin de semana”, reconoció.

El dirigente explicó que los autos mostraron un ritmo competitivo cuando pudieron utilizar neumáticos blandos y el asfalto estuvo seco, pero perdieron rendimiento cuando volvió a llover. “Estuvimos entre los más rápidos con los neumáticos blandos durante la fase de la carrera en la que todos cambiaron a neumáticos de seco, pero eso dejó de ser así poco después, cuando regresó la lluvia”, detalló.

El resultado también tuvo consecuencias en el campeonato de constructores. Con los seis puntos conseguidos por Racing Bulls en Interlagos, la diferencia sobre Alpine en la pelea por el quinto puesto se amplió a 45 unidades, cuando restan tres grandes premios para el cierre de la temporada.

Ahora, la escudería francesa deberá analizar los problemas registrados en Brasil antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Las Vegas, previsto para el 22 de noviembre.

“Tenemos muchas cosas que analizar como equipo antes de centrarnos en la próxima carrera en Las Vegas”, concluyó Briatore.