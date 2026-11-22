El rugby argentino y, muy especialmente, el corazón deportivo de La Plata vivieron una jornada histórica: World Rugby anunció oficialmente la incorporación póstuma de Héctor “Pochola” Silva al Salón de la Fama, convirtiéndolo en el miembro número 186 de la institución y en el primer forward nacido en el país en alcanzarlo.

El anuncio formal se realizó ayer, mientras que la ceremonia oficial de entrega de la distinción tendrá lugar el próximo 14 de diciembre en Buenos Aires, en el marco de la cena anual de la UAR.

Pochola, fallecido en mayo de 2021 a los 76 años, fue incluido dentro de la categoría de las “grandes glorias doradas” (golden greats), un apartado especial con el que la federación internacional homenajea a los pioneros y referentes que marcaron a fuego la historia de este deporte hasta la década de 1970.

En esta camada 2026, el emblema platense comparte cartel con figuras legendarias como el sudafricano Paul Roos, el irlandés Blair “Paddy” Mayne, el neozelandés Bob Scott, la recordada primera línea galesa de Pontypool (Charlie Faulkner, Bobby Windsor y Graham Price) y el también argentino Diego Domínguez (quien brilló representando a Italia).

Con su ingreso, Silva se suma al selecto grupo de rugbiers formados en el país que integran el Salón de la Fama, junto a Hugo Porta (2008), Agustín Pichot (2011), Felipe Contepomi (2017) y Juan Martín Hernández (2023), además de Sergio Parisse y el mencionado Domínguez.

Hablar de Héctor Silva es hablar de identidad y mística. Nacido en La Plata, fue el motor y capitán de Los Tilos, club al que condujo al histórico ascenso a la Primera División en 1966 y del que luego fue presidente. Su imagen en la cancha, con su inconfundible vincha blanca y un despliegue físico incansable como octavo o ala, quedó grabada en la memoria colectiva del rugby nacional.

Con la camiseta de Los Pumas debutó en 1965 y fue protagonista de la mítica gira por Sudáfrica que dio origen al apodo del seleccionado. Dos años más tarde asumió la capitanía del equipo nacional, liderando una generación que sentó las bases del respeto internacional hacia el rugby argentino.

Su carrera también estuvo marcada por un fuerte gesto de lealtad hacia su club: en 1971, en plena era del amateurismo estricto, fue suspendido por participar en una publicidad televisiva con el único fin de recaudar fondos para construir la pileta de natación de Los Tilos. Lejos de rendirse, regresó al seleccionado seis años después.

Tras colgar los botines, su legado continuó desde afuera de la cal: junto a Ángel Guastella, integró la dupla técnica de Los Pumas que logró el inolvidable empate 21-21 ante los All Blacks en 1985 y dirigió al equipo en el primer Mundial, en 1987.

Hoy, desde el Barrio Obrero de La Plata hasta la sede central de World Rugby, el nombre de “Pochola” Silva queda oficialmente grabado en la historia grande del deporte mundial.

Otros platenses en el Salón de la Fama en sus deportes son Julio Velasco, entrenador de vóley y Sergio Parisse, jugador de rugby nacionalizado italiano.

Es el quinto rugbier, junto a Porta, Pichot, Contepomi y Juan Martín Hernández