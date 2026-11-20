A ocho días de la final de la Copa Libertadores, los hinchas de Estudiantes palpitan de diferentes formas el encuentro ante Palmeiras del próximo sábado 28. Este viernes, a las 4:30 de la madrugada, un hincha del Pincha inició una travesía inolvidable: partió desde La Plata en bicicleta rumbo a Montevideo, a pesar de que aún no cuenta con un ticket para ingresar al estadio.

A través de un video grabado, Facu Mensegues relató cómo surgió esta promesa futbolera tras el triunfo en territorio brasileño durante la fase anterior: “Esta locura nació desde que viajamos a San Pablo, le ganamos a Corinthians 1-0 y dijimos: ‘si vamos a la final, vamos a ir en bicicleta’. Salimos el viernes 20 a las 4:30 de la mañana”.

Lejos de desanimarse por la falta de entradas, Mensegues afirmó que su objetivo principal es estar cerca del plantel y vivir la fiesta junto al resto de los simpatizantes platenses en la capital uruguaya, sin importar si logra entrar o no a la tribuna.

“Lamentablemente no tengo entrada, pero es lo de menos, porque yo voy a ir afuera, la voy a pasar bien igual. Estoy con ganas, me van a ver en historias que estoy divirtiéndome, no estoy triste porque no tengo entrada”, señaló.

Asimismo, explicó con humor las razones que lo llevaron a caer varias posiciones en el sistema de ranking del club y que le impidió sacar una entrada en las últimas semas: “Me fui de mochilero tres meses a Brasil y realmente ahí bajé un montón de puntos; tengo 3,94”.

Mientras avanza pedaleando con su bicicleta cargada para el viaje, Mensegues lanzó un pedido especial para todos los simpatizantes del León que emprendan el viaje por tierra en los próximos días: “Vamos a llegar seguramente antes que los micros, pero lo único que necesito es que si nos cruzan, van en auto, en moto o en bus, que nos toquen bocina; va a ser mucho aliento”.

Finalmente, el hincha del Pincha cerró su mensaje con un deseo claro para el sábado 28 en Montevideo. “Muchas gracias a todos los que apoyan, es una locura todo lo que está pasando. Por favor, vamos León y, como dice la canción, ‘hay que ganar la Libertadores’”.