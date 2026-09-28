Un intendente bonaerense estalló contra el arbitraje en la final de la Supercopa: "Fue un robo"

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, rechazó las polémicas decisiones arbitrales ocurridas durante el encuentro decisivo entre Estudiantes y Rosario Central. La disputa por el trofeo de la Supercopa Internacional 2025 culminó en medio de reclamos y el funcionario apuntó de forma directa contra el accionar de Darío Herrera, a quien responsabilizó por inclinar el desarrollo del juego a favor del elenco santafesino.

Mediante un video publicado en redes, el mandatario municipal e hincha del Pincha definió la labor del juez como "un robo" en perjuicio del club. En su mensaje, el dirigente mencionó "cuatro hechos delictivos" y emitió severos cuestionamientos hacia los responsables del sistema de revisión tecnológica.

Lejos de analizar el plano deportivo, el intendente lamentó el accionar oficial: "Nos robaron, nos maltrataron a nuestros hinchas, estuvo todo mal. Bueno, querían que hable de fútbol, no puedo hablar de fútbol, porque esto fue un robo".

En esa misma línea, calificó de "chorro" al árbitro principal, a sus dos líneas y al cuarto juez. Al respecto, recurrió a una figura penal para describir la conducta de las autoridades designadas y respaldó el enojo de Juan Sebastián Verón: "Se llama asociación ilícita, son todos chorros. Estuvo muy bien el presidente de Estudiantes, porque es lógico. Si yo fuera presidente habría hecho lo mismo, ¿cómo no te va a dar bronca?".

Para finalizar su declaración, Zurro reafirmó su sentido de pertenencia y aseguró: "Tengo el orgullo de ser de Estudiantes de La Plata". A modo de cierre, aclaró que sus críticas no buscan justificar la caída deportiva y dejó un último mensaje para los colegiados: "No estoy llorando, ¿saben por qué? Porque me la banco, me la banco. Saludos, Herrera y manga de chorros. Ustedes van a ser los chorros, y nosotros tenemos el orgullo de ser pinchas".