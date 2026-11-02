Un invicto de nueve fechas es la base de la ilusión

Los números de Ariel Pereyra como entrenador albiazul son impactantes. En 24 partidos desde aquel debut con goleada ante Camioneros en abril pasado, ha logrado 15 triunfos, con 5 empates y solo 4 derrotas.

El ciclo solo tuvo una semana mala, en la que perdió ante Estudiantes y Gimnasia de Mendoza, además de sufrir la eliminación de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra por penales. El Pata logró su segunda clasificación consecutiva a los playoffs, otra vez en medio de una gran racha. Si en el primer semestre River le cortó una serie de siete triunfos consecutivos, hoy Gimnasia se metió a la fase final con un invicto de nueve jornadas, con cinco partidos ganados y cuatro empates.

Justamente desde la derrota ante Gimnasia de Mendoza en el Bosque, el Lobo derrotó 2-1 a Central en Rosario, venció por igual marcador a Tigre en el Bosque, igualó consecutivamente con Argentinos Juniors (1-1 en La Paternal), Banfield (2-2), Independiente Rivadavia (1-1 en Mendoza) y Atlético Tucumán (1-1) para enhebrar luego tres victorias: Huracán (2-1 en el Ducó), Sarmiento (2-0) y la victoria 2-1 sobre Estudiantes en Río Cuarto.

CON BELGRANO SE JUGARÍA EL JUEVES

En el último partido de la fase regular, Gimnasia recibirá en el Bosque a Belgrano. A la espera de una confirmación desde la Liga Profesional, en el borrador de la decimosexta fecha ese encuentro está programado para el jueves por la noche en el Zerillo, sin horario definido. El deseo de la dirigencia tripera es que el partido comience a las 20.00.

Para ese encuentro, Agustín Colazo llega muy al límite y posiblemente no se lo arriesgue. El miércoles cumplirá los 21 días desde la lesión y posiblemente se lo resguarde directamente para el partido por los octavos de final. Pedro Silva Torrejón y Agustín Auzmendi, que arrastraban sobrecargas, estarán aptos sin problemas para enfrentar al Pirata.