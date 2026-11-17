Un nene de apenas 10 años que juega en Beto Ávalos de Gonnet quedó internado y bajo observación médica luego de protagonizar un fuerte cruce con el arquero rival durante un partido de fútbol infantil disputado el domingo por la mañana en La Plata. El episodio, de similar accionar al polémico caso de España, ocurrió en un encuentro de la Liga Metropolitana entre Beto Ávalos y Lanús Granate y generó preocupación por las condiciones de seguridad y la preparación de quienes dirigen los partidos de las categorías formativas.

Según relató la madre del delantero de Beto Ávalos de categoría 2015, en diálogo exclusivo con EL DÍA, el golpe se produjo durante una jugada en la que el arquero rival salió a disputar una pelota y terminó impactando contra su hijo fuera del área.

"El árbitro no solo que dejó seguir el partido como si nada. Dejó al arquero en la cancha, quien sale a saltar y lastimar fuera del área", manifestó.

La situación tuvo consecuencias que fueron más allá de un golpe propio de la disputa deportiva. El chico debió ser trasladado para recibir atención médica y quedó internado, con suero y en observación. De acuerdo con el testimonio de su madre, los estudios detectaron líquido en el riñón y sangre en la orina, por lo que su estado generó una fuerte preocupación en su entorno familiar.

"Mi hijo mide 1,53, quedó sin aire en el piso, el golpe fue en todo el lateral, se salvó por la altura, pero va así con uno de 10 centímetros menos y lo mata porque le da en la mandíbula, en la cabeza", advirtió, en diálogo exclusivo con EL DÍA.

"Quiero que se concienticen tanto los profesores de los clubes como la Liga Metropolitana de Fútbol Infantil. Los árbitros tienen que prepararse, porque los que están no están preparados para arbitrar y correr a la par de los niños", sostuvo.

"No me importa el partido ni los resultados. Pero mi hijo terminó internado con suero y en observación, con líquido en el riñón y sangre en la orina. No podemos seguir permitiendo esto", expresó, en diálogo exclusivo con EL DÍA.

"Obviamente, junto al club vamos a elevar también una nota a la Liga Metro y todo lo que tenga que hacer para que expulsen a ese nene y al árbitro hasta que estén preparados", agregó.