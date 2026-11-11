Un jugador del Pincha en la selección Sub 20

El entrenador Diego Placente oficializó la nómina de citados de la Selección Sub 20 para un nuevo ciclo de entrenamientos planificado desde hoy hasta el sábado en Ezeiza.

El equipo nacional juvenil ajusta detalles tácticos con vistas al próximo Sudamericano Sub 20, torneo organizado en Colombia del 22 de enero al 7 de febrero del año entrante.

La gran ausencia en la convocatoria resulta Tobías Andrada, ya que el mediocampista de River figuraba en los planes iniciales del cuerpo técnico e incluso contaba con seguimiento de Scaloni para la Mayor.

No obstante, la institución de Núñez elevó un pedido formal para retener tanto a Andrada como a Lautaro Pereyra y Santiago Espíndola, permitiendo su continuidad bajo las órdenes de Leonardo Ponzio junto al plantel profesional.

Otro foco de atención recae sobre la presencia del “europibe” Bruno Galassi debido a que el futbolista perteneciente a la Lazio regresa al combinado nacional tras perderse los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 debido a una lesión física.

La lista completa de convocados abarca a los arqueros Demián Talavera (San Lorenzo), Agustín Cortez (Vélez), Ramiro Buratti (River) y Máximo Leguizamón (Tigre).

En la defensa figuran Elías Verón (Rosario Central), Nicolás Blanco (San Lorenzo), Fernando Closter (Independiente), Mateo Martínez (Racing), Juan Arrayago (Independiente), Gonzalo Escudero (Racing), Lucas Ayala (Unión) y Joaquín Salas (Talleres).

El mediocampo incluye a Alejandro Tello (Racing), Bruno Galassi (Lazio), Facundo Carrizo (Argentinos Juniors), Franco Pérez (Boca) y Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s).

Finalmente, la zona ofensiva se compone con Facundo Guch (Newell’s), Ian Subiabre (Tigre), Ramiro Tulián (Belgrano), Alex Verón (Vélez), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Valentín Dávila (Talleres) y Franco Domínguez (Estudiantes).