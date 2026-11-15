Un sábado a favor para las juveniles frente a Tigre

Las categorías formativas de Estudiantes cerraron una nueva jornada Torneo de Divisiones Juveniles de AFA con un saldo positivo. En su enfrentamiento ante Tigre, correspondiente a la fecha 33, el Pincha consiguió 10 de los 18 puntos que estuvieron en juego, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas.

La actividad dejó buenos resultados para las mayores y también para las menores, que lograron cerrar la jornada con triunfos importantes. En total, el conjunto albirrojo convirtió diez goles y recibió ocho, en una fecha que tuvo encuentros parejos y varias definiciones ajustadas.

La Cuarta División fue una de las destacadas de la jornada. En condición de visitante, Estudiantes se impuso por 3-1 gracias a los goles de Daneri y Sanabria, este último autor de un doblete. De esa manera, la categoría consiguió una victoria importante fuera de casa.

En Quinta, en cambio, el Pincha no pudo repetir y cayó por 2-1 ante el Matador. Paladino fue el autor del único tanto albirrojo. La Sexta también sufrió una derrota por el mismo marcador, con Quieto como goleador para el equipo platense.

En las categorías menores, la Séptima igualó 1-1 frente a Tigre. Sánchez Lima convirtió para Estudiantes, que rescató un punto en un encuentro equilibrado.

La Octava consiguió una victoria por 2-1 y sumó tres unidades para la cosecha general. Montiel y Mansilla fueron los encargados de marcar los goles del Pincha. Por último, la Novena protagonizó otro partido con varios tantos y se quedó con el triunfo por 3-2. Vasco, Ramos y Coronel anotaron para cerrar una jornada positiva en el predio albirrojo.

Con estos resultados, Estudiantes volvió a sumar en los campeonatos juveniles de AFA y completó una fecha con tres victorias, un empate y dos caídas frente a Tigre.

La próxima fecha, los pibes del Pincha se medirán ante sus pares de Atlético Tucumán. Las divisiones mayores harán de local en el Country Club de City Bell, mientras que las menores visitarán el jardín de la independencia.