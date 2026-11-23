¡Qué carrerón! Hacía tiempo que no se veía una competencia de Fórmula 1 como el GP de Las Vegas, que tuvo un intenso y vibrante desarrollo durante las cincuenta vueltas que tuvo la prueba nocturna en el circuito callejero estadounidense. Max Verstappen se quedó con la victoria tras exigirse, gestionar la energía del Red Bull y resistir el acecho de sus rivales.

El piloto neerlandés debió medirse con su compañero Isack Hadjar, los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli y el McLaren de Lando Norris, quienes aprovechaban en la extensa recta de casi dos kilómetros extraer la potencia de sus autos, generando un intercambio del liderazgo sin descanso y que sucedió durante cada vuelta recorrida.

Incluso Lewis Hamilton con su Ferrari fue un fugaz líder durante la neutralización con un auto de seguridad (vueltas 17 a 25) por el toque entre Sergio Pérez (Cadillac) y Rafael Cámara (Haas), y tomó la posición cuando quienes lo precedían ingresaron a boxes para hacer el cambio de neumáticos. El británico debió penalizar 10 segundos por superar a Norris pisando fuera del límite de pista. En el relanzamiento se produjo el retraso de Hadjar cuando el alerón delantero se desprendió por un roce con Russell y lo hizo ir a boxes para repararlo, retomando la carrera y quedando 15º por una sanción de 10 segundos al considerar los comisarios deportivos que fue excesivamente lento durante la neutralización.

Todos lograban igualar y superar a Verstappen en el frenaje de la curva 14, pero rápidamente el tetracampeón de F1 se recuperaba y los volvía a relegar entre la recta de boxes y la primera curva, de acuerdo a la exigencia para realizar la maniobra, girando con no más de dos segundos de ventaja sobre ellos.

Solo en los últimos giros Verstappen se “tomó un respiro” cuando los Mercedes se retrasaron, primero por un despiste de Russell en la curva 5 y luego por una merma en el coche de Antonelli sobre los metros finales, siendo superados estos por los McLaren de Norris y Piastri que volvieron al podio.

Detrás culminaron los Alpine Pierre Gasly Franco Colapinto, quienes lograron volver a sumar para el equipo de Enstone con una equilibrada prestación de ambas unidades durante el fin de semana, en donde se mantuvieron en el Top 10 desde los entrenamientos y la clasificación, con las mejoras en el motor Mercedes y algunas soluciones que fueron desarrolladas a través del simulador para este trazado callejero.

Colapinto logró en la partida aprovechar el “hueco” de 24 metros que tuvo libres en la grilla ante la dificultad en el Racing Bulls de Liam Lawson (largaba 7º, pero debió hacerlo desde boxes) y así pudo dar cuenta de su compañero Gasly y del italiano Antonelli, a los cuales superó en la partida utilizando neumáticos blandos que no tomaba la temperatura ideal y esto motivó a una pérdida de adherencia en el tren trasero.

Por tal motivo, el piloto argentino relegó posiciones ante Leclerc y Hamilton (Ferrari) y Norris y Piastri (McLaren) con quienes se mantuvo en un ritmo similar a pesar del inconveniente técnico en su chasis, pudiendo integrar el pelotón de vanguardia, que giró separado en 10 segundos durante todo el recorrido. Con el transcurrir de los giros, las Ferrari volvieron a protagonizar un incidente entre sí, cuando en la chicana Leclerc tocó a Hamilton y esto le valió 10 segundos de penalización al monegasco, además de ser superado por Colapinto posteriormente.

Colapinto igualó en Las Vegas su mejor actuación en la F1 con el sexto puesto que también consiguió en Canadá. Con Pierre Gasly quinto, la escudería Alpine tuvo un gran rendimiento y sumó buena cantidad de puntos.