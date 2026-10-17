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San Luis-Santa bárbara

Un solo partido de hockey y será un clásico

Por Redacción

Se disputará hoy, desde las 16, el duelo platense entre San Luis “A” y Santa Bárbara “B”, que en su momento fue suspendido por factores climátidos. El partido corresponde a la vigésima cuarta fecha de la Primera D2 del torneo Metropoilitano de hockey femenino.

Dicho partido tendrá como escenario a la cancha del club Marista. San Luis llega en la cuarta posición de la tabla de posiciones de la mencionada categoría con 41 puntos; mientras que Santa Bárbara está un puesto por debajo con 37 unidades.

En lo que corresponde al cruce la primera rueda, San Luis se quedó con el cotejo al imponerse 2 a 1, en Gonnet. Los tantos de la visita fueron marcados por María Camila Roberti Merlo (2); mientras que para el local anotó Agustina Avalos.

Este partido se disputa porque fue suspendido en su momento y es el fin de semana de recuperos. Los demás equipos van a tener fecha de descanso mientras ingresan en los tramos finales de cada torneo. Es la hora de definiciones.

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