Una calurosa recepción al plantel albirrojo

La delegación de Estudiantes arribó al hotel Quinto Centenario pasadas las 20 horas con una importante cantidad de hinchas en la puerta del complejo para poder pedir fotos, autógrafos y lo que sea para estar cerca de los finalistas de la Copa Libertadores.

Otra vez la Filial Córdoba mostró su presencia en un partido de Estudiantes, en este caso en la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza, a jugarse en el estadio Julio Villagra de Belgrano.

Los integrantes de la filial se acercaron en la calurosa jornada cordobesa que a diferencia de lo que sucedió en Buenos Aires tuvo un día laboral como uno normal, ya que la presencia del Papa León XIV se produjo el martes y ayer estuvo en Luján.

Bengalas, bombas de humo y banderas para recibir a los jugadores que se llevaron una ovación cuando descendieron el colectivo que los trasladó desde el aeropuerto. Muchos de los futbolistas se acercaron hasta la valla de seguridad que dispuso la seguridad del hotel para separar a los hinchas de los futbolistas.

Además de estar presentes muchos simpatizantes de la capital cordobesa se acercaron otros del interior de la Provincia y algunos de localidades cercanas y de provincias del Norte para acompañar a los dirigidos por Alexander Medina.

El jugador más requerido fue, una vez más, Guido Carrillo, el capitán que está en duda para esta noche ya que es el principal arma de gol del equipo para enfrentar al poderoso Palmeiras.