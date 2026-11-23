El equipo femenino de La Plata Rugby Club cerró un año casi perfecto con la obtención del Seven de la URBA, realizado ayer en el predio de CASA de Padua.

En el último partido el equipo de Gonnet superó con un contundente 31-0 a Centro Naval, partido que confirmó el poderío de unas y otras.

El plantel fue el siguiente: Sol Rodríguez , Barbara Rodríguez, Victoria Gonzalez, María Taladrid, Dina Berrojalbiz, Camila Contreras, Isabella Cappellani, Avril Rhamer, Yael Carodoso, Caro Charamone, Magali Gervasio, Rocío Osorio y Fabiola Diaz.