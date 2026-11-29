Una firma de la esposa de Pablo Toviggino percibe el 2% por la venta de entradas de la Selección argentina desde 2023. El acuerdo firmado entre la AFA y la plataforma Deportick, perteneciente a Javier Faroni, establece una comisión total del 9% por cada partido disputado en el país y deriva parte de ese ingreso a WICCA SAS, sociedad presidida por María Florencia Sartirana.

Un contrato de 18 páginas firmado el 24 de enero de 2023, un mes después de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, vincula comercialmente a la esposa del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, con la comercialización de las localidades para los partidos que la Selección nacional disputa en territorio argentino, dio a conocer hoy el diario La Nación.

El documento, que permanecía bajo reserva y fue secuestrado por la Justicia durante los allanamientos realizados en la sede de la entidad entre diciembre y marzo del año pasado, establece que la firma WICCA SAS, presidida desde 2024 por María Florencia Sartirana, percibe el 2% de la recaudación bruta de cada encuentro.

El convenio fue suscripto por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el entonces secretario general Víctor Blanco, y el empresario Javier Faroni, titular de Mastea 123 SA, razón social detrás de la ticketeadora Deportick. Faroni, quien también intervino en la administración de fondos de la casa madre del fútbol argentino en el exterior, obtuvo mediante este acuerdo la concesión para operar la venta de boletos.

Según el texto contractual, se le cedió la comercialización a través de su plataforma para “los distintos partidos que disputen las Selecciones Nacionales de AFA, o cualquier partido organizado por ésta -ya sea en el marco de un torneo o partidos amistosos- y/o por la Liga Profesional de Futbol Argentino, a requerimiento de AFA procediendo a la comercialización de los mismos y rindiendo cuentas oportunas a AFA”.

El esquema de retribución fijado en el documento dispone una comisión conjunta del 9% sobre el total recaudado en cada evento, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aunque los fondos no quedan en su totalidad en la empresa de Faroni.

El informe periodístico establece que la cláusula decimoprimera incorpora a WICCA SAS como subcontratista para desempeñar “tareas de logística y asesoramiento integral” y detalla el reparto: “El 9% en concepto de retribución para la EMPRESA, referido en cláusula Octava inciso b), se distribuirá en un 7% (siete por ciento) para la EMPRESA y 2% para la subcontratista WICCA SAS”. De este modo, la sociedad ligada al entorno familiar de Toviggino quedó integrada al esquema de ingresos por cada presentación comprendida en el convenio.

Los registros comerciales indican que WICCA SAS fue constituida en 2019 con un objeto social amplio y con Sartirana designada inicialmente como administradora suplente. Al año siguiente, ese puesto fue ocupado por Juan Pablo Beacon, antiguo colaborador cercano de Toviggino con quien el dirigente volvió a mostrarse públicamente en la AFA en días recientes.

En 2020 también se incorporó a la estructura Olga Marina Delgado, de 67 años, cuyo nombre figura en otras firmas vinculadas al tesorero. La sociedad no registró actividad significativa hasta 2024, momento en que Sartirana asumió la presidencia en reemplazo de Delgado.

Asimismo, un edicto publicado en el Boletín Oficial en 2025 informó el traslado de su sede social a la calle Montevideo 1686, domicilio lindero a un departamento utilizado por Toviggino que fue mencionado en comunicaciones difundidas por el diario La Nación en marzo de este año.

A pesar de figurar en el contrato de la AFA como prestadora de servicios de logística y asesoramiento, la actividad comercial visible de WICCA SAS se desarrolla en otro rubro. La empresa administra dos centros de estética ubicados en el barrio porteño de Recoleta y en Nordelta bajo el nombre comercial “La Fleur de Sarti”. En su sitio web oficial, la firma se presenta ante sus clientes de la siguiente manera: “Somos un centro de belleza integral que se adapta a tus necesidades junto con un equipo de profesionales y tecnología de primer nivel”.

La operatoria comercial de Deportick con la Selección comenzó en marzo de 2023, en el encuentro amistoso frente a Panamá disputado en el estadio Monumental, el primero tras la consagración en Qatar. A partir de la cantidad de localidades expendidas y sus valores nominales —dado que la AFA no publica balances oficiales por partido—, se calcula que la boletería de aquella jornada alcanzó cerca de US$ 4.500.000 al tipo de cambio oficial de la fecha. “El contrato estipula un 3% de cargo por la venta con tarjetas de crédito y, descontado ese cargo, se calcula el 9% de comisión”, señaló un especialista del sector consultado sobre la mecánica de liquidación. Bajo esos parámetros, el 9% representó aproximadamente US$ 405.000, de los cuales unos US$ 315.000 correspondieron a Mastea 123 y alrededor de US$ 90.000 a WICCA, cifras previas al cálculo del IVA y los gastos operativos.

Ese mismo esquema se replicó en los compromisos posteriores del equipo dirigido por Lionel Scaloni en el país. Durante el resto de 2023, la Selección jugó cuatro veces como local: un amistoso ante Curazao y tres fechas de Eliminatorias Sudamericanas contra Ecuador, Paraguay y Uruguay, siendo el cruce ante el seleccionado guaraní en Núñez el de mayor volumen, con una recaudación estimada en torno a los US$ 11.000.000 al dólar oficial. En 2024 y 2025 se disputaron tres encuentros por año en suelo argentino, con el clásico ante Brasil de marzo de 2025 al tope de los ingresos tras superar los US$ 15.000.000 estimados en venta de entradas.

Para el control de estas operaciones, el convenio obliga a Deportick a presentar tras cada partido una rendición con el detalle de los tickets vendidos, la discriminación entre pagos con tarjeta de crédito y débito, y el monto global recaudado, documentación que permanece bajo reserva entre los firmantes. Además, el acuerdo compromete a la AFA a proveer los datos necesarios para la emisión de las entradas y a entregar 15 localidades de cortesía a la empresa por encuentro. Al analizar las condiciones del documento a pedido del medio informativo, una fuente del ámbito futbolístico observó: “El porcentaje que cobra Faroni está dentro de los márgenes habituales del mercado, lo llamativo es la aparición de la subcontratista”. Y añadió sobre la redacción del texto: “Tiene cláusulas viejas que ya no se usan como los costos del envío a domicilio”.

