El hincha de Estudiantes solo piensa en la Copa Libertadores. La Gloria Eterna de levantar ese trofeo por quinta vez en su historia. El viaje, la movilización, los colores, la tensión y la posibilidad de que el fútbol le permita sentirse la persona más feliz del continente, del mundo y de la galaxia. Muy pocas cosas se comparan con ganar este torneo. Pero además de esa gloria deportiva hay un torneo paralelo, económico, que podría cambiar definitivamente el rumbo del Club para siempre o por los próximos años.

El Pincha ya está conforme con lo cosechado en esta edición. Haber pasado la fase de grupos, superado los octavos y cuartos de final, además de la semifinal ante Flamengo le significó recaudar unos 15 millones de dólares: 3.000.000 por la fase de grupos, 680.000 por las victorias en esa instancia, 1.250.000 por meterse en octavos, 1.700.000 por la clasificación a cuartos, 2.300.000 por la semifinal y 7 millones más por la histórica clasificación a la final.

A ese dinero le tiene que sumar las recaudaciones en sus partidos como local, que lo tuvieron en todos los partidos a estadio lleno y en algunos casos con buena convocatoria del rival. Está claro que el balance ya es más que positivo teniendo en cuenta los pobres premios que se reparten en Argentina: al campeón de cada torneo le entregan 500 mil dólares, el promedio de lo que cobra un equipo por jugar un partido solo de la fase de grupos de la Libertadores.

El ganador de la Gran Final tiene un premio más que suculento: 25 millones de dólares. A ese dinero se le restan los 7 millones que ya se cobraron por llegar a la final. Es decir que quien gane se lleva 18 millones de la moneda norteamericana extras. En el caso del Pincha llegaría a los 33 millones de dólares, un dineral que le permitiría avanzar en múltiples frentes además de mejorar la calidad de su plantel.

Pero además de la gloria y el premio económico, ganar la final de la Copa Libertadores le abrirá dos puertas que vienen de la mano con más millones de dólares: por un lado la posibilidad de jugar la Intercontinental 2026 en Qatar, primero ante Toluca y, al mismo tiempo, asegurarse un lugar en el Mundial de Clubes 2029. Ambas competencias representan unos 20 millones de dólares extras, siempre y cuando pierda en primera ronda en las dos, porque de avanzar el número sigue aumentando.

En definitiva, para Estudiantes sería como estar en el mejor lugar desde lo económico con la realidad argentina. Porque ni siquiera para Palmeiras representa tanto dinero ni gloria, ya que salvo una catástrofe se terminará clasificando al Mundial de Clubes por tabla Anual (de hecho ya tiene asegurado su lugar el año entrante) y porque sigue en pelea por el Brasileirao o la Copa de Brasil. Por la segunda la Confederación Brasileña de Fútbol reparte 16 millones de dólares y por su Liga gana 8,2 millones el campeón y 7,5 quien termine segundo.

Estudiantes, por todo esto, está ante la posibilidad de ganar todo o quedarse con casi nada. Claro que es mucho todo lo que consiguió y el respeto que se ganó puertas adentro y afuera del país. Pero el cambio sustancial que le podría dar de ganar la Gran Final en Montevideo no se tiene una real dimensión.

Para muchos el favorito es Palmeiras, pero es un partido de fútbol. Son 90 o 120 minutos. O más con una hipotética definición por penales. Son once jugadores contra otros tantos. La gloria está ahí y los millones de dólares también. Para Estudiantes sus protagonistas dijeron que será “el partido de sus vidas”. Y razón no les falta: además del trofeo estará en juego crecer económicamente por varios años. Y estar en boca de todos.