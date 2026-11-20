Boca podría ganar un total de 13.225.000 dólares en caso de que se consagre campeón de la Copa Sudamericana, en Barranquilla.

Como viene sucediendo desde hace algunas ediciones, la Confederación de Fútbol Sudamericano (Conmebol) viene aumentando el monto de los premios que otorga a los equipos que participan de la Copa Libertadores y de la Sudamericana. En 2025, el campeón recibió 6,5 millones y este año serán 10 millones.

El “Xeneize”, que había comenzado jugando la Libertadores este año pero quedó tercero en su grupo y fue derivado a la Sudamericana, avanzó hasta la final y ya tiene un acumulado asegurado de 5.725.000 dólares en esta edición.

Boca jugó ya cuatro instancias de la Sudamericana: la ronda de los playoffs, en la cual superó a O´Higgins y recibió 500 mil dólares; los octavos de final, en los que le ganó a Recoleta y sumó otros 600 mil; los cuartos donde superó a San Pablo y embolsó 700 mil y las semifinales ante Vasco Da Gama, que le otorgó otros 800 mil dólares.

Por otro lado, por cada victoria la Conmebol otorga 125 mil dólares y Boca suma cinco, por lo que el acumulado en ese aspecto asciende a los 625 mil dólares. Por último, otros 2,5 millones se le suman al pozo asegurado del “Xeneize” ya que es la cifra que se le da al subcampeón, por lo que Boca no podrá ganar menos de 5.725.000 dólares con todos los montos sumados.