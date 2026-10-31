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El vasco se define por velasco o villa, mientras que silva reemplaza a moreno

Una incógnita en la delantera de Boca; baja de peso y dos variantes en River

a un día del partido que paraliza al país, el superclásico / x

Por Redacción

A un día del Superclásico, Boca y River ultiman detalles para la disputa del partido que acapara toda la atención del fútbol argentino. Con realidades y necesidades propias, los dos equipos atraviesan las últimas horas de preparación antes de verse las caras mañana en La Bombonera, en un encuentro que promete tener todos los condimentos.

En este sentido, el Xeneize llega envalentonado a la cita ante su eterno rival. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena atraviesan un gran momento, luego de avanzar a la final de la Copa Sudamericana y conseguir la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. Con ese impulso, el objetivo del cuerpo técnico es trasladar el buen presente al Superclásico y dar un golpe fuerte frente a su gente.

De acuerdo con los trabajos realizados a lo largo de la semana, la intención del DT es que sus dirigidos asuman el protagonismo y sean quienes marquen el ritmo del partido. En ese esquema, Leandro Paredes tendrá un papel central como dueño y conductor de la pelota, encargado de darle circulación al juego y encontrar los espacios para lastimar al Millonario.

En los últimos entrenamientos, el plantel también trabajó sobre distintas variantes de pelota parada, un aspecto que puede resultar determinante en un encuentro de estas características. La idea es conservar la tenencia, mover el balón con paciencia y aprovechar los espacios que pueda conceder el rival.

Con respecto a la estructura inicial, todavía no hay confirmaciones sobre los once protagonistas, aunque lo cierto es que el Vasco no se guarda nada y prepara una formación con sus principales figuras. El entrenador terminará de definir el equipo durante la práctica de hoy y, por el momento, mantiene una sola incógnita en la ofensiva: Alan Velasco o Sebastián Villa.

De esta manera, a falta de la confirmación oficial, el probable equipo de Boca para recibir al Millonario sería con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa.

En la vereda de enfrente, Leonardo Ponzio también trabaja en la definición de la formación de River. El entrenador deberá resolver, en primer lugar, cómo reemplazar a una pieza importante como Aníbal Moreno, quien continúa con molestias lumbares. De todas maneras, el mediocampista será evaluado en la última práctica de hoy para determinar si está en condiciones de sumar minutos. Mientras tanto, Lucas Silva, su reemplazante natural, se perfila para ocupar un lugar entre los titulares.

A esa modificación obligada se le sumarían otras dos variantes, aunque en este caso por cuestiones tácticas. Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña volverán a la formación inicial en lugar de Lautaro Rivero y Francisco Ortega, respectivamente. El defensor ya cumplió la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que el Huevo dejó atrás la molestia en el empeine y recuperará su lugar sobre el sector izquierdo de la defensa.

Salvo algún imprevisto físico o una decisión de último momento, la formación del Millonario mantendría la estructura que viene utilizando durante el ciclo de Ponzio. Serían tres cambios respecto del equipo que consiguió el triunfo ante Racing: dos regresos en la última línea y una modificación en el mediocampo por la posible ausencia de Moreno.

Así, el probable equipo de River para visitar mañana a Boca sería con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán.

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