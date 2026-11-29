Sin el ansiado ticket que les permitiera un lugar en la mítica Ámsterdam, los hinchas que quisieron vivir la final en suelo uruguayo debieron conformarse con la presencia en el espacio destinado para los hinchas en el Pqrque Rodó. Si en los días anteriores fue un centro de encuentro para los pinchas, ayer no fueron pocos los que vieron la gran final a través de una pantalla gigante, sufriendo la definición en tierra charrúa pero sin pisar el cemento del Centenario. El calor y el color rojo y blanco estuvieron siempre presentes.

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