Una noche con nombres que marcan la nueva era

La noche del estadio Mario Alberto Kempes y el público presente, fue testigo del comienzo de una nueva era, que si bien aún no se cerró, algo que ocurrirá el próximo 6 de octubre ante Benín de manera simbólica, cuando Lionel Messi se ponga la camiseta albiceleste por última vez en el estadio Monumental, ya ha comenzado a escribir sus primeros capítulos.

Quien carga con tamaña responsabilidad es nada más ni nada menos que Lionel Scaloni, que en tierras cordobesas ya comenzó a dar probar algunos nombres para encarar una etapa que tendrá su fin tras 21 años.

El DT campeón del mundo en Qatar 2022 y campeón de América en 2021 y 2024, sorprendió en la previa y desde el arranque le dio la chance a Román Vega de ser el lateral izquierdo del equipo ante Bolivia, mientras que también incluyó entre los titulares a Gianluca Prestianni.

El futbolista surgido de Argentinos Juniors y que actualmente se desempeña en el Zenit de Rusia se convirtió de esta manera en el futbolistas número 66 en debutar en la Selección Mayor en la gestión de Lionel Scaloni. Mientras que en el caso del hombre de Benfica, ya había hecho su estreno cuando ingresó en el amistoso que Argentina le ganó 2-0 a Angola.

En el complemento, también fue el turno para nombres que, si bien venían siendo tenidos en cuenta, no habían sumado demasiado rodaje como son los casos de Valentín Barco y Franco Mastantuono. A poco del final, sería el turno para Santiago Simón que ingresó en reemplazo de Agustín Giay para ocupar el lateral derecho, el atacante de Boca, Leonel Flores que suplantó a Lautaro Martínez y el ex Vélez, Valentín Gómez, que tuvo la chance de jugar unos minutos por Lisandro Martínez.

A su vez, otra muestra de la vuelta de página tras el fin del camino para Messi en el seleccionado nacional, es el hecho de que el DT oriundo de Pujato metió seis cambios en relación al once que saltó al campo de juego del MetLife Stadium de New Jersey el 19 de julio para enfrentar a España en la final del Mundial. Las variantes en cuestión fueron: Agustín Giay por Gonzalo Montiel, Román Vega por Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios por Rodrigo De Paul, Nicolás Paz por Enzo Fernández, Gianluca Prestianni por Nicolás González y Lautaro Martínez por Lionel Messi.