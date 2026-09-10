Una nueva cita con la Copa y el apoyo de siempre

Otra cita con la Copa Libertadores en La Plata. Otra vez Estudiantes y sus hinchas hicieron lo suyo para que el capítulo tenga el mismo color y calor de todos los anteriores. Una verdadera marea roja y blanca copó UNO para el rugir de ese grito de guerra con el sueño de conquista continental. En las tribunas el Pincha volvió a mostrarle a Sudamérica que los partidos se viven de una manera diferente al resto de los países.

El estadio lució a pleno, salvo un sector de pulmón en la platea de 115 y uno más chico todavía sobre la tribuna de 57. Pero no se necesitó más porque de un lado y otro se comprtaron de la mejor manera, como casi siempre ocurre cuando hay hinchas de ambos clubes.

La previa empezó muy temprano en la esquina de 3 y 56. Una multitud de jóvenes se reunieron para cantar y tirar mucha pirotecnia, aprovechando que adentro del estadio estuvo prohibido todo lo vinculado con fuegos y estruendos. Hasta promediando las 20:30 hubo mucha gente en esa zona y luego fue tiempo de llegar a la zona de tribunas.

Además d ela zona de 3 y 56 hubo otros puntos de encuentro para los hinchas. En 58 entre 1 y 115 se juntó la barra Los Leales y en la plaza que está frente al Instituto Médico Platense lo hizo otro grupo de hinchas, más de filiales del interior de la provincia. Desde los tres lugares se vio el estampido en los cielos cuando la pirotecnia estaba más picante que nunca.

Entre las banderas que se pudieron ver alrededor del estadio: “Hernández”, ”Ringuelet”, ”Plaza Gûemes”, “Los pibes de Tolosa”, “Los Leales”, “Berisso”, “Los de siempre”, “16 de octubre”, “Ensenada”, “B. Jardín “, “Un estilo de vida”, “B. Aeropuerto”, “Barrio Norte”, “Berazategui”. “Quilmes”, “Villa Garibaldi”, “Merlo”, “La vida por los colores”, “V. Progreso”, “Hudson”, Parque Chacabuco, “Santa Ana”, “La Libertadores”, “Floresta”, “Zona Sur”, “Sabemos de imposibles”, “Lasta”, Yo soy asì”, “Solos contra todos”, “La vida por vos”, “Catamarca”, “Gloria o Muerte”, “La 529”, “Savoia”, “Parque Castelli”, “23 y 68”, “Mondongo”, “Los Salvioli”, “La Loma”, “Los Hornos”, Basso”, “17 y 38”, “Una forma de sentir”, “V. Elisa”, “Que más por este amor”, “El Palomar”, “Cree mos en braujas”, “Punta Lara”, “El 7-0 no se olvida nunca más”, “4 de agosto” y muchas más.

Como en otros partidos importantes se movilizaron muchos hinchas del resto de la provincia y del interior del país. Por ejemplo salió el micro desde la filial Mar del Plata y otro bus desde Azul con un buen acompañamiento. Del mismo modo los hinchas de Rosario que llegaron en grupo, con otros que levantaron en el camino de San Nicolás, Ramallo y Campana. Siempre presentes los hinchas de Garín y zona Norte. Del mismo modo llegaron tempranito los micros que cada partido que juega Estudiantes como local fletan los hinchas que viven en al zona Sur: Varela, Berazategui, Hudson, Quilmes y Avellaneda. Pero también se repitieron varias historias como las de Claudio y Marcelo, que vinieron desde Chaco y Misiones respectivamente en un colectivo de línea.

Los hinchas visitantes también llegaron hasta La Plata. Un grupo vive en Buenos Aires y hasta tiene una filial propia, pero muchísimos más viajaron desde San Pablo en diferentes vuelos en los que se cruzaron con los del Tricolor que jugaron un día antes en la Bombonera. Ojo, porque lo mismo sucederá en una semana cuando tengan que compartir vuelos y aeropuertos los de Boca y Estudiantes. De todos modos mucha menos gente que la U. Católica.

Por la tarde, pese a que el plantel se alojó en un hotel en la localidad de Hudson, hinchas del Timao recorrieron la Catedral, que recientemente ganó la distinción de ser la mejor del mundo.

Hubo pedido desde la organización de no manifestar gestos racistas no cánticos ofensivos pero no fue necesario más nada porque los hinchas ya saben que una conducta inapropiada puede causar un daño personal e institucional muy importante.