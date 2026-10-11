Una nueva tarde de polémicas en Santiago

Últimamente, como ocurrió en la Supercopa Internacional ante Rosario Central, parece que las visitas de Estudiantes en Santiago del Estero siempre traen aparejadas jugadas con polémicas arbitrales de por medio.

En la tarde de ayer, con Andrés Gariano como juez principal y Silvio Trucco en el VAR, no fue la excepción.

El primer reclamo por parte del Pincha llegaría tras el segundo gol de Central Córdoba, donde inicialmente se pidió un agarrón a Alexis Castro en el comienzo de la jugada que culminó en el 2-1 parcial para el local con la aparición goleadora de Michael Santos, en una situación que igualmente luego tuvo una clara responsabilidad por parte de Ramiro Funes Mori, que con la intención de despejar le cedió la pelota a un futbolista del conjunto santiagueño que asistió al delantero del Ferroviario para dar vuelta momentáneamente el encuentro en el estadio Madre de Ciudades.

La segunda polémica, llegaría minutos después, en la jugada que culminaría con el penal a favor del Pincha. Ante la clara mano de Alejandro Maciel que Gariano no vio en cancha y precisó del llamado del VAR para terminar sentenciando la pena máxima que Edwuin Cetré terminó canjeando por gol para el 2-2. Sin embargo, pese a estar amonestado previamente, el defensor central del equipo dirigido por Sebastián Domínguez, no fue expulsado ya que Gariano consideró la mano “involuntaria”, pese a evitar una clara ocasión de gol.

ROJO, CARRILLO, CORREA, NÚÑEZ Y MUSLERA TRABAJARON EN CITY BELL

El arquero uruguayo, los dos defensores, el atacante tucumano y el delantero oriundo de Magdalena no viajaron a Santiago del Estero y aprovecharon para seguir con la preparación para el duelo de ida de Copa Libertadores frente a Flamengo, del próximo jueves.