Una imagen, 58 años de historia y un mismo sentimiento. Estudiantes compartió en sus redes sociales una emotiva publicación que une pasado y presente a través de una familia albirroja.

En las fotografías aparecen Sebastián Salvioli, Guillermo Salvioli, Juan Emir, Ciro y Candelaria Salvioli. La imagen actual fue tomada en el monumento a El Gaucho, dedicado a José Gervasio Artigas, en Montevideo, y recupera una historia familiar que se mantiene viva a través de las generaciones.

"Una foto con historia, 58 años después", escribió el club al compartir las imágenes, junto a un mensaje que resume el sentido de la publicación: "Unidos en un sentimiento que se transmite de generación en generación".