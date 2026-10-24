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El equipo del pata acumula ocho partidos sin perder y se acerca a las copas

Una racha que lo llevó a lo más alto

silva torrejón busca eludir a julián mavilla / nicolás braicovich

Por Redacción

Como todos saben, el principal objetivo de Gimnasia es poder acceder al plano internacional, pero además, quiere meterse entre los ocho mejores de su zona para poder pelear por el título.

En ese sentido, el equipo que conduce el Pata Pereyra sigue acumulando buenos resultados, los que le permitieron llegar a la punta del Grupo B con 25 puntos, al menos hasta que jueguen Rosario Central y Argentinos Juniors, que también son líderes, pero con un partido menos.

Con la victoria de ayer sobre Sarmiento por 2-0, Gimnasia alcanzó una racha favorable de ocho partidos sin derrotas, que se reparten con cuatro triunfos y la misma cantidad de empates.

Esta serie que lo favorece y respalda, comenzó a gestarse el sábado 29 de agosto pasada, cuando dio el batacazo en Rosario y derrotó a Central en el Gigante de Arroyito por 2-1.

Desde entonces, viene acumulando triunfos y empates, que precisamente le valieron alcanzan momentáneamente el primer puesto. Tras ganarle a Central, Gimnasia hilvanó este buen presente, gracias a la siguiente racha: Tigre (2-1), Argentinos Juniors (1-1), Banfield (2-2), Independiente Rivadavia (1-1), Atlético Tucumán (1-1), Huracán (2-1) y ayer Sarmiento (2-0). Aún le quedan dos fechas para alcanzar su objetivo futbolístico. El próximo viernes, viajará a la ciudad de Río Cuarto para enfrentar al descendido Estudiantes, por la fecha 15; y luego, en la última jornada (16) de la fase de grupos, será local de Belgrano.

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