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La última vez que alcanzó las semis fue en 2023

Una vez más, los Cuartos fueron un límite

Estudiantes quedó eliminado en manos de Platense, en Varela, y no pudo superar una instancia esquiva para el Pincha
guido carrillo corre y presiona la salida de mateo mendía / fotobaires

Por Redacción

La eliminación ante Platense volvió a dejar a Estudiantes con una cuenta pendiente en la Copa Argentina. El Pincha cayó 1-0 en los cuartos de final y no pudo superar una instancia que históricamente le ha resultado esquiva.

De hecho, la única vez que el conjunto albirrojo logró atravesar este rubicón fue en la edición 2023, cuando terminó consagrándose campeón del certamen. En aquella campaña, superó 2-0 a Huracán en cuartos de final, en un encuentro disputado en el estadio de Newell’s.

Para encontrar la última derrota de Estudiantes en esta instancia hay que remontarse a octubre de 2019. En aquella oportunidad, el equipo platense cayó 1-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en cancha de Instituto y se despidió de la competencia.

Así, seis años después, el León volvió a quedarse a las puertas de las semifinales y vio frustrado su objetivo de seguir avanzando en la copa federal.

semifinales definidas

Tras el triunfo del Calamar ante el Pincha, el cuadro de las semifinales de la Copa Argentina quedó definido. En este sentido, Platense se medirá ante Atlético Tucumán. En tanto que en la otra llave Boca se enfrentará a Banfield. Cabe señalar que de momento no hay fecha confirmada para los cruces definitorios de la competencia.

el plantel le apunta al lobo mendocino

Estudiantes intentará dejar atrás la reciente eliminación ante Platense y podrá el foco en Gimnasia (M) por el Clausura para no perder pisada en la intención de acceder a playoffs.

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