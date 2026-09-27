Unidos de Olmos ganó y alcanzó la punta en la Liga Amateur Platense

Se desarrolló la novena fecha del Clausura liguista, como la séptima jornada de la Primera B. El único partido pendientes es Peñarol vs. San Lorenzo, que jugarán este martes a partir de las 17.

En Primera A, Unidos ganó 1-0 ante Las Malvinas y es puntero con 16. El gol lo anotó Riveros y fueron expulsados Juárez en Las Malvinasy Caballero en el Azulgrana. Los de Las Quintas acumulan 14.

Con 15 aparece Brandsen, que ayer empató 1-1 ante ADIP. Busso, de tido penal, marcó para el Naranja, igualó Chávez. Además, con 13 unidades quedó CRIBA, a pesar de su derrota ante CRISFA por 3-2. Ariola, Lachaga y Monte los tantos del Verdolaga, López y Fontanella los del Azul.

Además, Fomento superó 3-1 a Alumni y suma 13. Catena, Correa y Mastrocesare los gritos de la tarde para Fome, luego del gol inicial de Perets.

Everton lo ganaba ante Gonnet con tanto de Bruzzoni pero el Amarillo lo empató a través de un gol en contra de Picón. Completó la victoria de For Ever 1-0 ante Alianza con gol de Gorosito y el del CC. Tolosano por 3-1 sobre Estrella.

TRICOLORES, IMPARABLE

En Primera B, Tricolores superó a Expreso Rojo y sigue como líder ahora con 19. Gol de Rizzo. Por su parte, Montoro goleó a Talleres y tiene 16. Emma, Ojeda y Ramírez anotaron los goles del Villero.

Argentino empató 1-1 con Curuzú. Porteño y 5 de Mayo empataron 1-1 en el clásico de Ensenada. García y Coronel los goles. En otros resultados, San Martín lo dio vuelta ante Ringuelet y ganó 2-1. Romerense también perdía ante Lenci pero lo ganó 3-1. Además Comunidad ganó 2-0 con Defensores. Mientras que La Plata e Iris quedaron en tablas y sin goles.

EN LA C EL LÍDER PERDIÓ PUNTOS

San Juan cayó 4-1 ante Gonnet pero sigue como líder. Por su parte, Banco perdió ante Ateneo por 4-2.

Unidos del Dique goleó 4-1 a Argüello y 9 de Julio venció 3-0 a Universitario. Mientras que por último, Dragones 2-1 DIVE. Anotaron Lucero en dos ocasiones en el Dragón, Ledesma en los de Villa Elisa.