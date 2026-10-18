Unidos de Olmos pegó primero y sigue arriba

Unidos de Olmos logró mantenerse en la punta del torneo Clausura de la Liga Amateur Platense, gracias a la victoria por 1-0 sobre Nueva Alianza, en uno de los partidos destacados de la segunda fecha, que se desarrolló ayer después de una semana sin actividad debido a las inclemencias del tiempo.

El único gol del encuentro fue convertido por Fabricio Albert.

En tanto que ADIP y Estrella treparon al segundo lugar de la tabla después de ganar sus respectivos compromisos.

El Naranja, en Villa Castells, le ganó 1-0 a CRISFA, con el gol de Martín “Turco” Alé.

Mientras que la Cebra, que fue beneficiado entre semana por el fallo del Tribunal de Disciplina, al darle por ganado el partido contra Alumni (1-0), consiguió tres puntos de oro, al superar por 3-1 a CRIBA, en la cancha de For Ever, ya que todavía su predio suspendido.

Los tantos del albinegro fueron convertidos por Pastor, Díaz y Villoldo.

En otro de los encuentros destacados, la Asociación Coronel Brandsen dejó escapar una buena oportunidad de continuar como escolta de Unidos de Olmos, al empatar sin goles con San Lorenzo, en un partido discreto celebrado en Los Hornos.

El Cuervo se pondrá al día con el cronograma anual el próximo miércoles, cuando enfrente a Peñarol, desde las 19, en el partido pendiente de la jornada anterior.

En el predio Oscar “Pachi” Funes, Everton goleó por 3-0 a For Ever y se metió en la conversación.

Mientras que Peñarol, en Las Quintas, derrotó por 3-2 a Las Malvinas, que se alejó de la punta a raíz de los flojos resultados de las últimas fechas.

Por último, Alumni, con goles de Martínez y Rigau, se impuso por 2-0 al Círculo Cultural Tolosano y logró alejarse de los últimos puestos. Quedó postergado el encuentro entre Fomento y Polideportivo Gonnet.

partidazo de tricolores

En su afán de regresar a la máxima categoría liguista, tras varios años de permanecer en el ascenso, protagonizó ayer un partidazo, al igualar 3-3 con Porteño, de local. El “Tricolor” se enfrentó a un rival que lo complicó siempre, pero se le escapó el triunfo en el final.

Con este empate, consiguió mantenerse al frente de las posiciones, aunque ahora, Villa Montoro le tiró toda la presión, tras el triunfo de ayer.

Justamente, el equipo de la Feria, otro de los equipos que apostó fuerte a obtener el ascenso, derrotó en otro partido cargado de goles a la Comunidad Rural por 4-3, gracias a las conquistas de Gauna, Emma, Amarilla y Concha.

Argentino Juvenil, por su parte, el finalista por el primer ascenso después de lograr el Apertura, le ganó 1-0 a la Asociación Iris y se mantiene a la expectativa.

Mientras que San Martín de Los Hornos, en otra de las goleadas de la jornada, superó de manera contundente a Talleres por 4-0.

En otros resultados de la jornada de ayer, 5 de Mayo 1 (Leguiza), Romerense 1 (Alaniz); Villa Lenci 1, La Plata FC. 1; Curuzú Cuatiá 0, Defensores (CB) 1 y Expreso Rojo 2, CF. Ringuelet 1.

Tricolores sigue arriba en Primera B, pero Montoro se acercó y quedó como único escolta