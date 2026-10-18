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LAS PANTERAS JUGARÁN EN PRIMERA B EN 2027

Universitario perdió la categoría, derrota de San Luis y sueña Albatros

La “U” jugará en la B en 2027

Por Redacción

En el marco de la fecha 25 del Torneo de Primera A Universitario cayó ante Curupaytí por 47 a 41 y con esta derrota jugará en Primera B en 2027. Un encuentro en donde la U dejó todo con los tries de Joaquín Herrera, Geronimo Lagana (2), Esteban Olivero y Santiago Orrico. Sin embargo los triunfos de Deportiva Francesa ante GEBA y San Albano ante San Cirano, sellaron el destino de Universitario.

Universitario B. Garay, G. Lagana, L. Urrejola, B. Damioli, B. Herrera, E. Olivero, J. Herrera, S. Portunato, B. Rivera Cano, S. Pereyra, S. Orrico, L. D’ Onofrio, V. Arturi, F. Lombardo, F. Espinosa. E: G. Sereno y P. Medrano

Ingresaron en el ST. M. Urban, JS. Herrera, J. Herrero Ducloux, J. Almeida, F. Suárez y P. Ramos Alvelo

Cancha: Universitario

Árbitro: Figueredo.

En la misma categoría San Luis cayó de manera sorpresiva 49-24 ante Pueyrredón, equipo que en la previa le realizó un “Pasillo” para felicitarlo por el ascenso y título conseguido la semana pasada.

El equipo Marista se relajó demasiado y su rival no lo perdonó, aprovechando cada distracción en la marca. San Luis cierra la última fecha la semana próxima ante San Fernando en La Cumbre.

Por su parte Albatros logró una victoria 52-12 sobre Vicente López pero pese a la derrota de San Marcos no tiene chances de alcanzar el quinto puesto que le permita pelear por el ascenso, porque los de verde y blanco sumaron un punto y quedaron a cinco, con diferencia deportiva a su favor. El Tricolor cierra el sábado ante Atl. y Progreso.

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