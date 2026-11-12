Universitario: puso “quinta” para el bicampeonato

No es casualidad que un equipo se consagre bicampeón. En este caso de hockey femenino. Se trata de la Quinta División de la Tira “A” del Club Universitario, que al igual que el año pasado se quedó con el título de la Primera C1 de la Asociación Amateur de Buenos Aires.

En el hockey suele decirse que la quinta división es el paso previo para llegar a la máxima categoría. Es una especie de “semillero”. En lo que respecta propiamente a la “U” este año subieron seis jugadoras el conjunto de primera y se espera que una misma cantidad escalen de este equipo al plantel superior de Universitario “A” para el año próximo.

Universitario hizo una enorme campaña para conseguir este campeonato, ya que cosechó algo más del 90 por ciento de los puntos en juego al totalizó 71 unidades, dejando por detrás a CASI -su principal adversario durante todo el torneo- con diez puntos menos a quien venció como visitante (1-0) y empató en su cancha de Gonnet con el marcador en blanco.

A lo largo de la temporada que acaba de finalizar, la Quinta de Universitario “A” solamente perdió un partido sobre 26 que disputó. Esta derrota la sufrió el pasado 16 de mayo, cuando en el marco de la décima fecha, cayó como local frente a Banco Hipotecario por 3 a 2.

Esto marca la regularidad que tuvo en equipo de Universitario, que nunca decayó en su ritmo pese a esa caída sorpresiva en la primera ronda contra Banco Hipotecario por lo que después cosechó una racha de catorce victorias y dos empates para cerrar el certamen de la categoría en cuestión.

Además, el equipo dirigido técnicamente por Sebastián Bruno -jugador del equipo masculino de Primera División de Universitario, que también realizó una gran campaña- tuvo como máxima goleadora a una de sus capitanas: Olivia Aiub, que anotó 19 tantos sobre un total de 104, que marcó la “U”.

Sebastián Bruno, Emma Fernández Gener y Olivia Aiub, que visitaron la redacción de EL DIA, coincidieron en señalar que la unión del grupo tanto dentro como fuera de la cancha fue fundamental para que la Quinta División de Universitario “A” obtuviera este nuevo título.

Como si esto fuera poco varias de las componentes del equipo vienen jugando juntas de otras divisiones menores lo que hace que se conozcan mucho. La “U” le apunta a esta camada de chicas para ser un trampolín a la Primera División del hockey metropolitano femenino.

Emma Fernández Gener, Sebastián Bruno y Olivia Aiub, en EL DIA El plantel femenino de la quinta división de Universitario / CULP