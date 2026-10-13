Universitario se quedó con el clásico platense de hockey masculino. La “U”, en su cancha de agua, derrotó a Santa Bárbara “A” 3 a 2, en uno de los partidos pendientes de la decimoctava fecha del torneo Metropolitano de Primera División.

Los goles de Universitario fueron marcados por Thiago Arqué, en dos oportunidades, y el restante fue obra de Yaco Kovalivker; mientras que para la visita, los tantos se repartieron entre Bautista Scatizza y Gerónimo Martínez Amoroso.

Si bien ambos equipos no jugaban por acceder a los Playoffs y también tenían asegurada la permanencia en la máxima categoría para la próxima temporada, cuando todavía falta una fecha para jugarse el certamen, lo que estaba en juego era el honor.

El encargado de abrir el marcador fue el equipo tricolor, dirigido técnicamente por Matías Cereceda, teniendo como protagonista a Bautista Scatizza.

Luego llegaron los tantos de Universitario. Dos de Thiago Arqué -uno en un desvió de córner corto- y el restante de Yaco Kovalivker; mientras que como quedó dicho, el gol del descuento de Santa Bárbara fue por intermedio de Gerónimo Martínez Amoroso.

Al margen del resultado se vivió una fiesta en la flamante cancha de agua de Universitario con ambas hinchadas que le dieron color a un lunes feriado donde se acercó mucha cantidad de gente para presenciar el clásico platense de hockey masculino.

Cabe recordar que en la primera rueda del certamen, Santa Bárbara se quedó con la victoria, en su cancha de Gonnet, al imponerse 2 a 1, en el marco de la quinta fecha. Dicho encuentro se jugó el pasado 12 de abril. En esa oportunidad los tantos fueron marcados por Juan Pedro Fernández (2), que ayer no fue de la partida; mientras que el capitán Máximo Kiernan anotó el gol de la “U”.

A todo esto, Universitario cortó una racha de cinco años sin poder ganarle a Santa Bárbara. La última victoria de Universitario fue el 29 de agosto de 2021. Ese cruce con Santa Bárbara, que precisamente se jugó en la cancha del club tricolor, terminó 3 a 1. Los tres goles tantos de la visita fueron marcados por Máximo Kiernan.

Dicho encuentro, que como cada clásico estuvo rodeado de un marco de enorme expectativa, pero ese día todavía se guardaban requisitos de la pandemia de Covid-19, por quienes se dieron cita en la cancha de Santa de Camino Centenario y calle 493, estaban amparados por un aforo determinado respetando los protocolos sanitarios vigentes como el uso de barbijos y distanciamiento social rigurosa.

EMPATE EN INTERMEDIA

En lo que tiene que ver con el clásico de Intermedia, no hubo ni vencedores, ni vencidos, ya que terminó igualado 2 a 2. En quinta también repartieron puntos. En sexta, Santa se impuso por goleada 6 a 1 y en lo que respecta a la séptima división también igualaron, pero con el marcador en blanco. Los detalles de cada partido:

Intermedia: Universitario 2 (Agustín Bianco y Santiago Vega), Santa Bárbara 2 (Tomás Ortíz Rabasa y Nicolás Ane).

Quinta División: Universitario 1 (Francisco Casanovas), Santa Bárbara 1 (Thiago Cazalla).

Sexta División: Universitario 4 (Justo Di Maggio -2-, Facundo Giola y Vicente Pérez Andrade), Santa Bárbara 6 (Camilo Luna Galli -2-, Salvador Prada -2-, Ignacio Lanteri y Pedro Arrarás Dufourc).

Séptima División: Universitario 0, Santa Bárbara 0

EL RESTO DE LA FECHA

En lo que respecta al resto de los resultados de la Primera División de Caballeros fueron los que se detallan a continuación:

Banco Provincia 1, GEBA 1; San Fernando 4, Quilmes 1; Mitre 3, SAG 2; Ciudad de Buenos Aires 0, San Martín 1; Hurling 3, Lomas 1 y Ducilo 6, Ciudad de Buenos Aires 2.

De este modo, la tabla de posiciones de la máxima categoría masculina del torneo Metropolitana quedaron con San Fernando 57 puntos, Banco Provincia 55, Ciudad de Buenos Aires “A” 52, Mitre 51, GEBA 47, Universitario 34, Hurling 31, Santa Bárbara 27, Quilmes 21, San Martín 18, Lomas 17, SAG 9 y Ciudad de Buenos Aires “B” 8 unidades.