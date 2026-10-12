Universitario y Santa Bárbara, por el honor

Esta tarde, desde las 16, se jugará una nueva edición del clásico platense de hockey masculino entre Universitario y Santa Bérbara “A”, en cancha de la “U”, por uno de los partidos reprogramados de la décima octava fecha del certamen de la máxima categoría de Caballeros, que en su momento fue suspendido por adversas condiciones climáticas. El resto de la jornada se completa con Mitre vs SAG, San Fernando vs Quilmes, Ciudad de Buenos Aires “A” vs San Martín, Hurling vs Lomas, Ducilo vs Ciudad de Buenos Aires “B” y Banco Provincia vs GEBA.

Tanto Universitario (31 puntos) como Santa Bárbara “A” (27) llegan sin chances de acceder a los Playoffs, como así ambos equipos consiguieron la permanencia para la próxima temporada.