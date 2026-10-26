Uno por uno: Boca

FACUNDO HERRERA (8)

Este Jagger a veces si puede conseguir lo que quiere. Partido completo del pibe. Se mostró muy firme en defensa, leyendo bien las jugadas, casi impasable. Tuvo salidas limpias desde el fondo y se convirtió en una alternativa más. Coronó su actuación con el gol que decretó el triunfo de Boca en el final del encuentro.

BRAIDA NO LOGRÓ SUPLIR LA AUSENCIA DE BLANCO (4)

Tuvo una tarde difícil por su sector. Sufrió cada vez que lo encararon. El rival encontró por esa banda una de sus principales vías de ataque y aprovechó sus dificultades para generar peligro.

ARBITRAJE PERMISIVO QUE GENERÓ MÁS DUDAS QUE CERTEZAS (5)

Se mostró permisivo en algunas jugadas y tardó en amonestar. Su criterio para sancionar las faltas generó polémicas y por momentos le costó controlar la intensidad del partido.

álvaro montero (7)

Uno de sus mejores partidos desde su llegada. Tuvo atajadas claves para mantener al equipo en partido y, sobre el final, sostener el resultado.

leandro lozano (6)

No tuvo mucha proyección en ataque, pero cumplió en defensa y no sufrió demasiado por su banda los ataques del rival.

Lautaro di lollo (5)

Se mostró firme en la marca, aunque por momentos se excedió en la intensidad. La temprana amonestación condicionó su trabajo.

Facundo Herrera (8)

El gol consolidó su figura. Respondió bien en los cruces y la recuperación. No lo pudieron pasar los atacantes rivales. Además, se convirtió en una variante para la salida desde el fondo.

malcom braida (4)

Fue el punto más flojo del equipo. Sufrió demasiado por su banda ante Montiel, por donde Independiente encontró espacios para atacar.

santiago ascacibar (6)

Intermitente. Si bien cumplió con su función, tuvo algunos problemas para resolver las jugadas y no logró destacarse

leandro paredes (6)

Le dio dinámica al juego, manejó los tiempos y encontró pases para abrir los caminos en ataque. En el complemento se desdibujó.

Milton Delgado (6)

Retrocedió para para colaborar con Braida en la marca. Se complementó bien con sus compañeros en el mediocampo.

alan velasco (5)

Le faltó explosividad en los ataques. Tuvo algunos desbordes por la banda y dos remates que no generaron complicaciones a Mele.

Miguel Merentiel (5)

Se retrasó para colaborar en la creación de juego y falló una chance inmejorable de gol.

leonel flores (6)

Fue uno de los más movedizos en ataque, ganó en el uno contra uno y contó con algunas chances para convertir, aunque no estuvo preciso en la definición.

Ingresaron

Sebastián villa (5)

Se movió por todo el frente de ataque pero no logró generar jugadas de peligro.

enner valencia (5)

Trabajo muy luchado. Ganó el córner que derivó en el gol de Herrera.

carlos palacios (-)

Entró en el final y no tuvo demasiadas intervenciones.

PROMEDIO

5,70