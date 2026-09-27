Uno por uno

Quedó señalado por la infracción que desembocó en el gol del empate. Intentó ser una opción constante en ataque, pero tuvo dificultades para contener los avances rivales por su sector.

fernando muslera (5)

Más allá de los goles, tuvo atajadas claves para sostener al equipo. En el tercero quedó desguarnecido tras ir a buscar de cabeza en la última jugada del partido.

eros mancuso (4)

Cometió la falta que derivó en el gol del empate. Se proyecto en ataque, aunque sufrió las avanzadas rivales por su banda.

leandro gonzález pirez (5)

No tuvo demasiados sobresaltos. Aunque quedó envuelto en el polémico y discutido penal para Central.

santiago núñez (5)

Tuvo un ST más aguerrido. El frenesí del partido llevó a que cometa faltas innecesarias. Pese a eso, ganó varios duelos.

tomás palacios (6)

Cumplió su tarea defensiva. Además, se proyectó reiteradas veces y fue una alternativa constante en su sector.

baltasar rodríguez (5)

Más allá de alguna aparición aislada, le costó entrar en juego y tener incidencia.

ezequiel piovi (6)

Tuvo buenos quites y fue importante en la recuperación y distribución del balón. Un corte suyo inició la contra del gol Pincha.

gabriel neves (-)

Jugó un puñado de minutos. Antes de salir lesionado, casi no había entrado en juego.

alexis castro (6)

Además del gol, generó otras situaciones claras que no concretó. Su rendimiento fue decayendo en el complemento.

joaquín tobio burgos (6)

Eléctrico y movedizo desde el arranque. De esta manera, llegó a centrar para participar del gol. Mantuvo su intensidad durante gran parte del partido.

guido carrillo (7)

Dentro del área sabe y entiende todo. Sin perder su instinto goleador fue una gran alternativa de ataque fuera de su hábitat natural. Salió por una molestia.

Ingresaron

jalil elías (-)

Tuvo un ingreso por emergencias, no logró gravitar y también dejó la cancha lesionado.

fabricio pérez (5)

Tuvo algunos desbordes por la banda, pero no logró desequilibrar.

Adolfo gaich (4)

Su ingreso no tuvo peso en el área.

eric Meza (5)

Se mostró activo en ataque, aunque no logró generar peligro en los metros finales.

lucas alario (4)

Al igual que Gaich no tuvo incidencia, aunque le llegó una pelota que no aprovechó.

promedio

5,20

Aunque no hubo una figura sobresaliente, se destacó por su enorme desgaste y compromiso. Fue una referencia constante para el equipo, aportó dentro y fuera del área y resultó clave para darle continuidad a los ataques albirrojos. Además, ganó varios duelos físicos y se mostró siempre como opción para descargar y hacer jugar a sus compañeros.

Paupérrima actuación. Nunca logró tener el control del juego y terminó perdiendo el manejo. Cometió errores evidentes y quedó condicionado por las intervenciones del VAR.