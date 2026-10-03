Uno por uno

IGNACIO MIRAMÓN (7)

El volante central fue el mejor jugador de Gimnasia. De menor a mayor su partido. Cuando vio que sus compañeros no reaccionaban se hizo cargo de todo y además de recuperar fue quien metió la pelota adelante. Lo amonestaron mal pero igual siguió empujando para adelante. El empate fue un premio para él porque hizo mucho para eso.

LOS LATERALES DE GIMNASIA NO MARCARON (4)

Tanto Bautista Barros Schelotto como Pedro Silva no jugaron un gran partido en Mendoza, sobre todo en el primer tiempo cuando el local volcó el juego por allí por afuera.

FERREYRA DIRIGIÓ EL PARTIDO CON MUCHA SOLTURA (6)

Es verdad que en la jugada más polémica fue ayudado por el VAR porque el asistente levantó la bandera. Más allá de eso no se dejó llevar por delante ni confundir con caídas en el área.

nelson insfrán (6)

No dio la mejor respuesta en el gol del local pero después fue el responsable de mantener en partido a su equipo. Tuvo tres muy buenas intervenciones.

b. b. schelotto (4)

La pasó muy mal en el primer tiempo porque por su sector lo atacaron demasiado. Siempre en inferioridad numérica. Mejoró en el complemento.

enzo martínez (6)

Fue el más firme de la defensa pero de todos modos sufrió cuando el local atacó con muchos jugadores. Ganó en el área de enfrente.

renzo giampaoli (4)

No tuvo su mejor regreso. No aportó firmeza en la marca y en el primer tiempo cometió un blooper, pero se salvó porque Matías Fernández definió muy mal ante Insfrán. Tuvo un gol debajo del arco en el complemento.

p. silva torrejón (4)

Otro jugador que la pasó mal cuando lo atacaron insistentemente en el primer tiempo. Cuando estaba un poco mejor fue reemplazado.

ignacio miramón (7)

De los mejores del equipo. Jugó un partido de menor a mayor. Fue el único que recuperó la pelota y le dio buen destino. Empujó mucho y fue amonestado por una falta que no cometió.

mateo seoane (5)

No pudo encontrar su posición en la mitad de cancha. Corrió mucho detrás de la pelota. Se fue reemplazado en el complemento.

ignacio fernández (5)

No tuvo su mejor partido. Había empezado con mucha movilidad y asistiendo a sus compañeros. Incluso pisando el área. Pero se fue apagando. Perdió muchas pelotas

lucas janson (4)

No hizo diferencia en la banda y volvió a sufrir la falta de gol. Un remate suyo ki evitó el arquero y el palo.

maxi zalazar (5)

No pudo con la marca de Elordi en el gol de Independiente Rivadavia pero en ofensiva fue el que más propuso.

agustín auzmendi (5)

No pudo mostrar su juego porque estuvo demasiado solo y no fue asistido. Recién pudo empezar a mejorar cuando Colazo fue claramente un segundo punta.

Ingresaron

agustín colazo (6)

Entró con ganas y generó peligro. Remató al arco y logró el empate con perfecta definición.

m. melluso (5)

Se paró bien.

franco torres (5)

No pudo mejorar al equipo.

Marcelo Torres (-)

Asistencia de gol.

A. steimbach (-)

Jugó el final.

promedio

5,07