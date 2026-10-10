Uno por uno

alvaro montero (5)

No dio seguridad. Pudo haber hecho algo más en el primer gol.

malcom braida (5)

No se mostró firme en la marca. Tuvo problemas al momento de encimar a Diego Sosa.

lautaro di lollo (4)

Dio muchas ventajas en el juego aéreo. Perdió la marca en el segundo gol de Instituto.

marco pellegrino (4)

No se complementó bien con Di Lollo y mostró dificultades en las pelotas aéreas.

lautaro blanco (7)

Fue siempre la salida por su sector. Sus proyecciones fueron una puñalada permanente para la defensa local. Asistió a Merentiel en el gol de la igualdad.

william alarcón (5)

Fue prolijo en las entregas, aunque su trabajo decayó en el segundo tiempo.

carlos palacios (6)

Arrancó con dinámica, pero no aportó demasiado en el armado del juego. Levantó en la parte final con la clarificación del juego.

milton delgado (5)

Volvió a mostrar su ida y vuelta permanente sin lucirse. Fue reemplazado.

leonel flores (7)

Apareció poco en el primer tiempo. Levantó mucho en el complemento en base al desequilibrio en velocidad y en la corta. Tuvo dos chances muy claras. Uno de los puntos altos del equipo,

sebastián villa (5)

Peligroso en velocidad, aunque mo encontró espacios para lastimar.

enner valencia (6)

Aprovechó un error del local para convertir. Olfato de goleador.

Ingresaron

leandro paredes (-)

Ingresó para clarifica el juego en el medio. Sin embargo, duró solo un cuarto de hora ya que una molestia lo sacó de la cancha.

miguel merentiel (6)

Entró en sintonía. Imparable con sus movimientos. Marcó el empate y pudo convertir un gol más.

santiago ascacibar (5)

Importante en la recuperación.

ángel romero (5)

Entró poco en juego.

promedio

5,35