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Uno por uno

Por Rodrigo Cantón | rcanton@eldia.com

Santiago Beltrán (7)

Tuvo varias intervenciones claves para mantener su arco en cero tanto en la primera etapa como en el complemento.

Gonzalo montiel (6)

Determinante y punzante en ataque. En defensa aportó su sacrificio de siempre.

lucas martínez quarta (5)

Sigue lejos de su nivel idea, pero tuvo un partido aceptable.

Nicolás otamendi (6)

Por momentos le costó, pero transmitió seguridad en el fondo con su experiencia.

francisco ortega (5)

Lo mejor suyo fue cuando pasó al ataque, pero mostró voluntad y firmeza en defensa.

aníbal moreno (5)

Tuvo el trabajo sucio y lo cumplió de buena manera. Correcto con la pelota en los pies.

tobías andrada (6)

Cuando tuvo la pelota, siempre tomó buenas decisiones en la distribución.

tomás galván (7)

Autor de un golazo para poner en ventaja a su equipo, también fue desequilibrante en ataque y conformó un gran tridente junto a Thiago Almada y Ángel Correa para conducir a River a la victoria.

thiago almada (7)

Es el socio ideal de Ángel Correa y sentenció el partido con un gran gol para decretar el 3-0.

ángel correa (8)

Fue el mejor de la cancha y lo confirmó convirtiendo el 2-0 para el conjunto de Núñez.

lucas beltrán (5)

Desconectado del resto de sus compañeros en ofensiva, no contó con chances claras.

Ingresaron

fausto vera (5)

Ingresó y debió salir reemplazado por una molestia.

sebastián driussi (5)

Con su entrada, el ataque ganó en movilidad, pero él no tuvo posibilidades concreta de convertir.

Giovanni gonzález (5)

No gravitó, pero tuvo unos aceptables minutos cuando entró en reemplazo de Gonzalo Montiel.

Juan cruz meza (-)

No tuvo demasiados minutos en cancha y su ingreso sólo se debió a la lesión de Fausto Vera.

promedio

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