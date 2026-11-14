Uno por Uno

GIANLUCA PRESTIANNI (7)

La gran sorpresa del partido. Ingresó a los 15 minutos del complemento y marcó la diferencia. Estuvo movedizo, eléctrico por la banda. Aportó claridad y la asistencia para el gol del descuento. Además, tuvo una situación para convertir. En este contexto, el ingreso a la par de Matías Soulé también fue clave para cambiarle la cara al equipo. Por su parte, Nicolás Paz también mostró una intensidad constante.

PALACIOS Y MAC ALLISTER CON POCO PESO (5)

Los volantes Mac Allister y Palacios tuvieron poca incidencia en el juego. Si bien concatenaron algunos pases, no mostraron su mejor versión y el equipo lo sintió.

CONDUCCIÓN CORRECTA Y SIN COMPLICACIONES PARA DE SOUZA (6)

Tuvo una tarea sin sobresaltos ni polémicas. Condujo bien el juego y, a partir del diálogo, logró mantener el control. No necesitó recurrir constantemente a las tarjetas para imponer autoridad.

Gerónimo rulli (5)

Pudo haber mostrado algo más en ambos goles. Luego de eso, respondió con seguridad las veces que fue exigido.

gonzalo montiel (5)

Hizo buen tándem por la banda izquierda con Paz. Se proyectó con criterio en ataque, con centros y desbordes. Sin embargo, le costó la faceta defensiva.

leonardo balerdi (5)

Quedó condicionado por el gol, aunque también tuvo algunos cortes oportunos para resolver situaciones defensivas.

Lisandro martínez (6)

También quedó señalado en el primer gol de Uruguay. Buscó adelantar líneas con pelota dominada pero no siempre tomó buenas decisiones.

FAcundo medina (5)

Cumplió con su trabajo defensivo. Al igual que Montiel tuvo varias pisada en los último metros del campo rival.

Exequiel Palacios (5)

Se mostró activo en mitad de cancha, aunque le faltó claridad para quebrar el mediocampo rival.

Alexis Mac Allister (5)

Concatenó pases, pero le costó encontrar espacios y aportar su diferencial. Pasó inadvertido en varios pasajes del partido.

enzo fernández (6)

Alternó buenas y malas. Buscó tomar los hilos del equipo con el resultado en contra. Filtró la pelota que inició la jugada del descuento.

Thiago Almada (4)

Intermitente, más allá de algunas corridas, le faltó más peso ofensivo. Tuvo un primer tiempo poco participativo.

julián álvarez (6)

Se movió por todo el frente de ataque y buscó diagonales para lastimar por el centro. Después del gol marcado, mostró una versión mejorada

nicolás paz (6)

Rompió líneas con sus pases en profundidad y mantuvo la intensidad durante todo el partido. Se destacó por su claridad para generar juego



Ingresaron

Matías soulé (7)

Entró fresco y aportó creatividad. Se mostró resolutivo y le dio otra dinámica al equipo.

gianluca prestianni (7)

Rápidamente entró en contacto con la pelota y se mostró activo. Asistió en el gol del descuento y también tuvo situaciones para convertir.

román vega (-)

Pese a los pocos minutos jugados tuvo algunas aproximaciones interesantes.

agustín giay (-)

Intentó proyectarse por la banda, pero el tiempo en cancha no le alcanzó para tener mayor incidencia.



PROMEDIO

5,53

