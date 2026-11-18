NICOLÁS PAZ (8)

El joven futbolista del Como de Italia sigue dando muestras de que llegó para quedarse en la Selección Argentina y no parece pesarle para nada la camiseta. Aporta gambeta, desequilibrio y velocidad, además de una excelente pegada. Es la cara de la nueva generación que poco a poco se instala en la albiceleste y promete dar que hablar.

RAMÓN VEGA NO LA PASÓ BIEN CUANDO COSTA RICA ATACÓ (6)

Las pocas excursiones en ofensiva del equipo “tico” fueron por su sector y mostró algunas dudas en la marca para poder contener a un equipo que atacó poco y nada en los noventa minutos.

BRUNO ARLEU DE ARAÚJO Y UN PARTIDO SIN SOBRESALTOS (7)

En un amistoso con poca pierna fuerte y sin polémicas, el juez brasileño pasó desapercibido y fue un espectador de lujo de la goleada del conjunto de Lionel Scaloni. Tampoco sacó tarjetas.

Emiliano Martínez (6)

En la única clara de Costa Rica en el primer tiempo, respondió de gran manera.

Agustín Giay (7)

Cuando Argentina eligió su sector para atacar, hizo daño.

Lisandro Martínez (7)

Fue la voz de mando en una defensa pocas veces exigida.

Facundo Medina (6)

Firme en la marca, le costó un poco cuando intentó salir con la pelota en los pies.

Román Vega (6)

Punzante en ofensiva, las pocas veces que Costa Rica generó peligro lo hizo por su lado.

Enzo Fernández (7)

El eje en la mitad de la cancha, cada vez que tuvo la pelota buscó clarificar la jugada.

Máximo Perrone (6)

No se complicó, pero se dio espacio para mostrar muchas de sus cualidades.

Alexis Mac Allister (8)

Activo, movedizo y con llegada al área, de lo mejor del equipo.

Nicolás Paz (8)

Sigue sosteniendo su gran nivel, además de ser desequilibrante convirtió dos grandes goles.

Julián Álvarez (8)

Infalible frente al arco y vital para generar espacios tirándose atrás cuando no tuvo la pelota.

Gianluca Prestianni (7)

Le sacó provecho a una floja defensa a través de su gambeta y velocidad.

Ingresaron

gonzalo montiel (5)

Aprovechó las facilidades en el sector izquierdo del seleccionado centroamericano para lastimar en ataque.

fRANCO MASTANTUONO (7)

Dos minutos le bastaron para aprovecharse de una endeble defensa costarricense.

José manuel lópez (6)

No se limitó sólo a quedarse en el centro del área, si no que pivoteó para generar espacios para él y sus compañeros.

thiago almada (5)

Sigue falto de esa gambeta electrica característica en él, pero igualmente tuvo destellos de su calidad.

nicolás Tagliafico (5)

No fue exigido en defensa y aprovechó para mandarse al ataque.

Mariano troilo (5)

Tuvo algunas intervenciones interesantes.

Aaron Anselmino (5)

No fue exigido en defensa.

giulano simeone (5)

Aportó ida vuelta en los minutos jugados.

Promedio

6,26