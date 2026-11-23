santiago beltrán (6)

Sin responsabilidad en el gol de Carrera y rápido para salvar varios errores en salida de su defensa.

giovanni gonzález (5)

Bien pasando al ataque, pero al igual que toda la línea de fondo, endeble en la marca y con muchas fallas.

Nicolás otamendi (5)

Su experiencia muchas veces le permite remendar sus propios errores, pero no fue un buen partido suyo.

lautaro rivero (5)

No la pasó para nada bien en cada ataque granate y tampoco sacó provecho de uno de sus fuertes, el juego aéreo.

marcos acuña (5)

Aportó voluntad, despliegue y llegada por la izquierda. Por su lateral llegó la asistencia para el gol de Lanús.

tobías andrada (6)

No había hecho demasiado, pero su gol fue clave para que River salga de un momento complejo en el partido.

santiago espíndola (5)

Le costó adueñarse de la mitad de la cancha y no pudo imponerse en la marca.

tomás galván (4)

Poco y nada del mediocampista millonario, que no le dio marca, juego, ni llegada al área al equipo.

thiago almada (6)

Autor del primer gol de penal y del gol que sentenció la clasificación. De a poco va recuperando su nivel que hizo a River aposta por él.

ángel correa (6)

El más movedizo y activo del equipo. En un conjunto que tiene poca sorpresa, en cada intervención buscó sorprender.

lucas beltrán (5)

Lejos del gol, intentó generar espacios bajando a pivotear.

Ingresaron

Francisco Ortega (5)

Su ingreso no solucionó las fallas en defensa.

sebastián driussi (5)

Generó espacios y juego en el frente de ataque.

Juan cruz meza (-)

Entró a los 90’.

lucas silva (-)

Tuvo pocos minutos en cancha.

promedio

5,23