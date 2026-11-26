LEANDRO PAREDES (7)

Tal vez no haya sido tan determinante su participación como la de Lozano, por ejemplo, pero lo del capitán de Boca es para destacar. Hace cuatro días estaba internado en Barranquilla y anoche fue de los mejores de su equipo. Líder absoluto adentro y afuera de la cancha. Pidió el penal nuevamente y la clavó al ángulo. E inició el segundo gol.

LOBO MEDINA SE DEJÓ MANEJAR POR EL VAR Y CUMPLIÓ (6)

Acertó en definitiva en la jugada más caliente de la noche: el penal a favor de Boca. Dejó que lo decidiera el VAR y cuando lo llamaron no dudó. Y fue penal porque pegó en el brazo de Bonifaccio.

DELGADO NO ESTABA PARA JUGAR Y CASI LO PAGA CARO (5)

Milton Delgado fue el punto más bajo de l equipo. Mostró que no estaba ciento por ciento desde lo físico. Perdió una pelota clave que lo salvó Montero. Después se fue reemplazado.

Álvaro montero (6)

No tuvo mucha participación pero las veces que lo hizo transmitió segurar. En el primer tiempo tuvo una atajada clave con el partido 0-0.

leandro Lozano (7)

Un hallazgo este lateral que llegó con poco renombre y hoy no puede faltar en el equipo. Clave en los dos goles, principalmente en el segundo.

luciano di lollo (6)

No fue su mejor versión pero volvió a mostrarse serio y sólido. Casi que no se complicó nunca y volvió a ser esa muralla que necesita todo equipo.

f. herrera (6)

Algunos desacoples en defensa pero muy importante a la hora de ir a buscar la pelota al área de enfrente. Siempre cumple.

lautaro blanco (6)

No tuvo tanta participación como en otros partidos. Claramente cuidó un poco su físico porque era uno de los jugadores que llegaba al límite de sus posibilidades.

tomás belmonte (6)

De mayor a menor. Buenos primeros 45 minutos con algo de llegada al área rival como la del jugador al que reemlazó.

milton delgado (5)

No estaba en las mejores condiciones para jugar. Perdió una pelota clave en el primer tiempo que casi termina en gol. Luego se fue por un golpe.

leandro paredes (7)

El motor del equipo. Hace tres días estaba internado y anoche jugó como un jovencito. Marcó un golazo de penal y comenzó la jugada del segundo tanto.

tomás aranda (5)

Intermitente. No tuvo incidencia en el juego. Mostró algo de cansancio y no fue gravitante en el traslado de la pelota ni tampoco a la hora de aportar pases.

miguel merentiel (6)

No participó demasiado del juego pero la que tuvo debajo del arco terminó en la red. Un goleador implacable.

sebastián villa (6)

De los mejores jugadores que tiene Boca en su plantel. Él solo puede complicar a una defensa. Salió 25 minutos antes.

Ingresaron

w. alarcón (5)

Volvió a jugar después de más de un mes y no duró ni 15 minutos. Se desgarró.

Alan Velasco (5)

No pudo sacar provecho de su gambeta.

Adam Bareiro (6)

Entró con muchas ganas de hacer un gol.

leonel flores (5)

No entró bien y canchereó con el resultado sentenciado.

R. battaglia (6)

Bien para sumarse a Paredes y Belmonte.

PROMEDIO

5,81



