Cuando peor la pasaba el equipo el pibe de Chascomús se puso las cosas al hombro y pidió la pelota, remató y generó faltas. Fue sólo ahí cuando Giay no atacó tanto.

Todala previa se habló cómo frenar a Palmeiras por las bandas. Y Medina sorprendió con Benedetti. Tanto el Vasco en defensa como Mancuso en ataque no jugaron bien.

Fernando muslera (6)

Tuvo una intervención clave en el primer tiempo para sostener la paridad. Si bien en el gol pudo haber mostrado una mejor reacción, no tuvo demasiado trabajo. Palmeiras no logró generarle mayores complicaciones y, más allá de esa acción, respondió cuando fue exigido.

eros mancuso (4)

No logró sintonizar con el juego y tuvo dificultades para afirmarse por su sector. Tuvo parte de responsabilidad en el gol de Palmeiras: marcó de lejos a Arthur, que tuvo tiempo y espacio para enviar el centro que terminó en el tanto de Sosa.

santiago núñez (6)

Encimó bien a los futbolistas rivales, sin regalar metros, cortó con firmeza cada avance. Sin embargo, en el gol del Verde, Ramón Sosa le adelantó la marca para convertir el tanto.

leandro gonzález pirez (6)

La amonestación en los primeros 20 minutos lo condicionó a jugar con mayor cautela. Por momentos caminó sobre la cornisa y debió medir cada intervención.

marcos rojo (6)

Cortó varias llegadas de Plameiras con infracción. Pero siempre alejó la pelota de su área. Tuvo un duelo aparte con el Flaco López. Se cargó tres amonestaciones rivales, aunque fue una jugada de doble filo

gastón benedetti (4)

Al igual que Rojo, sufrió los avances por la banda izquierda, especialmente con los desbordes de Agustín Giay y Marlon Freitas. En el complemento, tras el gol, fue sustituido.

ezequiel piovi (6)

Metió y luchó durante buena parte del encuentro. Tuvo recuperaciones importantes y aportó sacrificio en la mitad de la cancha, aunque en el segundo tiempo fue perdiendo protagonismo. También contó con un remate que se fue desviado.

alexis castro (5)

Le costó encontrar asociaciones y conectar con sus compañeros para darle continuidad al juego. En el complemento mostró otra versión, más activo y comprometido con el traslado de la pelota.

joaquín tobio burgos (7)

Siempre sacó petróleo de sus intervenciones. Sus desbordes fueron la principal arma ofensiva. Generó ilusión en cada aproximación. Aunque le falló en la puntada final

guido carrillo (6)

Falto de fortuna. Tuvo un remate desviado y un cabezazo. Fue el más movedizo en el frente de ataque y buscó generar peligro constantemente. En el segundo acto, Carlos Miguel le sacó un frentazo letal.

tiago palacios (4)

Intentó asumir la conducción por la calle central y ser el encargado de conectar el mediocampo con el ataque. Aunque en la segunda mitad, con el pasar de los minutos, se fue desinflando.

Edwuin Cetré (5)

Su ingreso generó ilusión y expectativa, pero no logró entrar en sintonía con el desarrollo del partido. Tuvo algunas intervenciones donde intentó desequilibrar pero no las tradujo en situaciones claras.

Eric Meza (6)

Tuvo un gran ingreso y se acomodó sobre el lateral derecho. Se mostró muy activo en ataque y generó peligro cada vez que se proyectó por la banda.

Tomás palacios (6)

También ingresó bien y le cambió la cara al equipo por el andarivel izquierdo. Tomó la iniciativa, condujo los avances y se animó a romper líneas para darle otra dinámica al ataque. Tuvo una de las chances más claras de empate.

Joaquín Correa (-)

Ingresó en los minutos finales, no logró marcar la diferencia.

fabricio pérez (-)

Intermitente. Al igual que el tucumano no logró desplegar todo su potencial.

promedio

5,86

Mantuvo el control del partido, pero tuvo fallas de criterio en decisiones importantes. Entre ellas, la fuerte infracción de Barboza sobre Carrillo y la posible segunda amarilla a López.

Estudiantes no tuvo tantos puntos altos pero tanto Santiago Núñez como Marcos Rojo mostraron el temperamento que se necesita para afrontar este tipo de finales. Aguantaron y empujaron